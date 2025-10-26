हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quote: मोरारी बापू के अनमोल उपदेश, जो बदल सकता है आपके जीवन का मार्ग

Motivational Quote: मोरारी बापू के अनमोल उपदेश, जो बदल सकता है आपके जीवन का मार्ग

motivational quote: मोरारी बापू के अनमोल उपदेश प्रेम, सत्य और करुणा का संदेश देते हैं. उनके वचन जीवन में शांति, सद्गति और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करते हैं...

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Morari Bapu: प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बाबू रामचरित मानस के मर्मज्ञ हैं. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश-विदेश में उनके प्रवचन में लाखों की भीड़ उमड़ती है. मोरारी बापू कहते हैं कि जीवन को समझदारी, सादगी और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए. किसी के जीवन के लक्ष्य पर मोरारी बापू कहते हैं कि अगर आपके लक्ष्य पर कोई न हंसे, तो समझिए आपका लक्ष्य बहुत छोटा है.

लक्ष्य हमेशा इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग उसकी कल्पना से ही हैरान हो जाएं. इंसान मृत्यु से नहीं, भय से मरता है. जब हम डरकर अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं, तो हम जीते जी हार जाते हैं. रिश्ते पर वे कहते हैं कि हर रिश्ते का अंत झगड़ा से नहीं होता. कई बार हमें किसी की खुशी के लिए भी कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं. किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करें. हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है.

कुछ देर खुद एकांत में रहें और विचार करें
बापू कहते हैं कि फूल हमेशा एकांत में खिलता है. उसी तरह इंसान के भीतर का फूल भी तभी खिलता है जब वह अपने भीतर झांकता है. इसलिए हर व्यक्ति को कुछ समय अपने एकांत के लिए ज़रूर निकालना चाहिए. वह यह भी कहते हैं कि मकान दीवारों से बनता है, लेकिन घर दिलों से बनता है. यानी घर का असली सौंदर्य प्यार, अपनापन और समझ से आता है, न कि सिर्फ ईंट और पत्थरों से.

हार मान लेने पर हो जाती है मृत्यु
मोरारी बापू के अनुसार, इंसान की असली मृत्यु तब होती है जब वह जीवन में हार मान लेता है और प्रयास करना छोड़ देता है. वे कर्म सिद्धांत पर भी गहरी बात कहते हैं. कहते हैं कि कर्म से छुटकारा पाना बहुत कठिन है. हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते ही है. इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 26 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Morari Bapu Motivational Quotes Life Lessons
Embed widget