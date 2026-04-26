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रात को सिरहाने के पास फोन रखकर सोते हैं, तो हो जाइए सावधान! वास्तु से समझिए इसके पीछे का कारण?

Vastu Shastra: हममें से ज्यादातर लोग रात को सिरहाने के पास फोन रखकर सोते हैं, सुनने में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन वास्तु के नजरिए से यह आदत हमारी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जानिए कैसे?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Apr 2026 06:00 PM (IST)
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  • फोन को 3-4 फीट दूर रखकर, साइलेंट मोड पर सोने की सलाह।

Vastu Shastra: आज के तेजी से बदलते दौर के साथ घर, कपड़ा और मकान के साथ मोबाइल फोन भी हमारे दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है. हममें से ज्यादातर लोग रात को सोते समय फोन को सिरहाने के पास रखकर सोते हैं.

कभी अलार्म के लिए तो कभी देर रात स्क्रॉल करने की आदत की वजह से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, यह आदत आपकी नींद खराब करने के साथ मानसिक शांति और ऊर्जा पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाती है. वास्तु शास्त्र और आधुनिक लाइफस्टाइल दोनों ही इस आदत को सही नहीं मानते हैं. 

वास्तु शास्त्र का नजरिया

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोने की जगह शरीर और मन दोनों संतुलित करने के लिए बेहद जरूरी है. सिर के पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खासकर मोबाइल फोन रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है. मोबाइल से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शरीर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करती हैं, जिससे मानसिक अशांति बेचैनी बढ़ सकती है. 

वास्तु यह भी मानता है कि, सोते समय सिर की दिशा दक्षिण या पूर्व होना सही है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे.लेकिन जब सिरहाने मोबाइल रखा होता है, तो यह ऊर्जा का प्रवाह में बाधा डालने का काम करती है. 

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नींद और मानसिक सेहत पर प्रभाव

सच्चाई यह है कि, समस्या केवल वास्तु तक सीमित नहीं है. मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को कम करती है, जो नींद के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इसका सीधा प्रभाव आपकी स्लीप क्वालिटी पर पड़ता है. 

अगर आप सोने से पहले मोबाइल का प्रयोग करते हैं, या उसे सिर के पार रखते हैं, तो

नींद में देरी
बार-बार नींद खुलना
सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस कर सकते हैं. 

यानी यह महज मान्यता नहीं, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट भी है. 

रिश्तों और व्यवहार पर प्रभाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम केवल आराम करने और संबंधों को स्थापित करने की जगह नहीं होनी चाहिए. लेकिन जब हर समय मोबाइल आपके सिरहाने रहता है, तो यह ध्यान भटकाने का काम करता है. पार्टनर के साथ बातचीत का मौका कम मिलता है और धीरे-धीरे दूरियां बढ़ती चली जाती है. 

सही तरीका क्या है?

अब इसे समझो अगर आप मोबाइल को सिरहाने रखकर सोते हैं, तो यह आदत बदलनी चाहिए. इसके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, बस कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स अपनाएं

सोने से पहले मोबाइल को कम से कम 3-4 फीट दूर रखें. 
फोन को साइलेंट मोड पर रखें.
अलार्म के लिए घड़ी का प्रयोग करना बेहतर है. 
सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें. 

मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में हम आमतौर पर छोटी-छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत बीतते समय के साथ शरीर पर बड़ा असर दिखाती है. सोते समय मोबाइल को सिरहाने रखने से बचें ताकि आपकी नींद बेहतर हो और नकारात्मक प्रभाव कम पड़े. 

वास्तु शास्त्र का मूल सिंद्धांत यही है कि, जहां आप सोते हैं, वहां शांति और संतुलन होना बेहद जरूरी है. अगर आप केवल मोबाइल की जगह बदल देते हैं, तो यह एक छोटा बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 26 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Mobile Smartphone Vastu Tips Vastu Shastra

Frequently Asked Questions

सोते समय मोबाइल से बचने के लिए क्या छोटे-छोटे बदलाव किए जा सकते हैं?

मोबाइल को सोने से कम से कम 3-4 फीट दूर रखें, साइलेंट मोड पर रखें और अलार्म के लिए घड़ी का इस्तेमाल करें।

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