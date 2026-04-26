रात को सिरहाने के पास फोन रखकर सोते हैं, तो हो जाइए सावधान! वास्तु से समझिए इसके पीछे का कारण?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन को 3-4 फीट दूर रखकर, साइलेंट मोड पर सोने की सलाह।

Vastu Shastra: आज के तेजी से बदलते दौर के साथ घर, कपड़ा और मकान के साथ मोबाइल फोन भी हमारे दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है. हममें से ज्यादातर लोग रात को सोते समय फोन को सिरहाने के पास रखकर सोते हैं.

कभी अलार्म के लिए तो कभी देर रात स्क्रॉल करने की आदत की वजह से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, यह आदत आपकी नींद खराब करने के साथ मानसिक शांति और ऊर्जा पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाती है. वास्तु शास्त्र और आधुनिक लाइफस्टाइल दोनों ही इस आदत को सही नहीं मानते हैं.

वास्तु शास्त्र का नजरिया

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोने की जगह शरीर और मन दोनों संतुलित करने के लिए बेहद जरूरी है. सिर के पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खासकर मोबाइल फोन रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है. मोबाइल से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शरीर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करती हैं, जिससे मानसिक अशांति बेचैनी बढ़ सकती है.

वास्तु यह भी मानता है कि, सोते समय सिर की दिशा दक्षिण या पूर्व होना सही है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे.लेकिन जब सिरहाने मोबाइल रखा होता है, तो यह ऊर्जा का प्रवाह में बाधा डालने का काम करती है.

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नींद और मानसिक सेहत पर प्रभाव

सच्चाई यह है कि, समस्या केवल वास्तु तक सीमित नहीं है. मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को कम करती है, जो नींद के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इसका सीधा प्रभाव आपकी स्लीप क्वालिटी पर पड़ता है.

अगर आप सोने से पहले मोबाइल का प्रयोग करते हैं, या उसे सिर के पार रखते हैं, तो

नींद में देरी

बार-बार नींद खुलना

सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस कर सकते हैं.

यानी यह महज मान्यता नहीं, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट भी है.

रिश्तों और व्यवहार पर प्रभाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम केवल आराम करने और संबंधों को स्थापित करने की जगह नहीं होनी चाहिए. लेकिन जब हर समय मोबाइल आपके सिरहाने रहता है, तो यह ध्यान भटकाने का काम करता है. पार्टनर के साथ बातचीत का मौका कम मिलता है और धीरे-धीरे दूरियां बढ़ती चली जाती है.

सही तरीका क्या है?

अब इसे समझो अगर आप मोबाइल को सिरहाने रखकर सोते हैं, तो यह आदत बदलनी चाहिए. इसके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, बस कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स अपनाएं

सोने से पहले मोबाइल को कम से कम 3-4 फीट दूर रखें.

फोन को साइलेंट मोड पर रखें.

अलार्म के लिए घड़ी का प्रयोग करना बेहतर है.

सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें.

मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में हम आमतौर पर छोटी-छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत बीतते समय के साथ शरीर पर बड़ा असर दिखाती है. सोते समय मोबाइल को सिरहाने रखने से बचें ताकि आपकी नींद बेहतर हो और नकारात्मक प्रभाव कम पड़े.

वास्तु शास्त्र का मूल सिंद्धांत यही है कि, जहां आप सोते हैं, वहां शांति और संतुलन होना बेहद जरूरी है. अगर आप केवल मोबाइल की जगह बदल देते हैं, तो यह एक छोटा बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.