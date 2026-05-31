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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: मिथुन वालों को सीनियर्स का साथ दिलाएगा बड़ी सफलता, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: मिथुन वालों को सीनियर्स का साथ दिलाएगा बड़ी सफलता, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 08:40 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026:  मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कोई अटका हुआ बड़ा काम पूरा हो जाएगा. इस दौरान आपको सरकारी या प्रशासनिक लोगों से भी सहयोग मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं.

पढ़ाई या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. संतान की उपलब्धि से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. सप्ताह के बीच में कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपकी तरक्की से जल सकते हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहें.

भाग्य का मिलेगा साथ, रुके काम होंगे पूरे

अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो पैसे के मामलों में पारदर्शिता रखें. किसी भी योजना में पैसे लगाने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल है, भावनात्मक रूप से आप और आपका साथी एक-दूसरे के और करीब आ सकते हैं.

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करियर और कार्यक्षेत्र

यह सप्ताह करियर के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों और मेहनत की सराहना हो सकती है. लंबे समय से जिस काम में रुकावट आ रही थी, उसमें अब गति आने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलने से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं. हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ सहकर्मी आपकी प्रगति से असहज महसूस कर सकते हैं. ऐसे में अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखें. गोपनीय योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन लाभदायक परिणाम देने वाला रह सकता है. साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. पैसों से जुड़े मामलों में लिखित दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें. निवेश करने से पहले विशेषज्ञों या अनुभवी लोगों की राय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और पारिवारिक जीवन

छात्रों के लिए यह समय उत्साहवर्धक साबित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा. संतान की सफलता या किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व महसूस होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा और आपसी संबंधों को मजबूत करेगा. घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है. आपके और आपके साथी के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. एक-दूसरे के प्रति विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में स्थिरता आएगी. जो लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें परिवार का समर्थन मिल सकता है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा या विशेष समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी. सप्ताह के अंत तक प्रेम और पारिवारिक जीवन दोनों में संतोष और खुशी का अनुभव होगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 08:40 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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