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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 3 to 9 May 2026: मिथुन वाले छात्रों के लिए कठिन समय, 7 दिन रहें सावधान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 3 to 9 May 2026: मिथुन वाले छात्रों के लिए कठिन समय, 7 दिन रहें सावधान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 07:19 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 3 To 9 May 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता और अवसरों का मिश्रण लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आप कामकाज में उलझे रहेंगे और दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है.

हालांकि, यह व्यस्तता बेकार नहीं जाएगी, बल्कि आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको आगे बढ़ने के कई नए मौके देगा. इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा और आप हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नजर आएंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रह सकता है और कुछ परिस्थितियों में आपको अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने में मेहनत करनी पड़ेगी.

ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी तरह की झिझक छोड़कर सहयोग लेने में संकोच न करें. आपकी टीमवर्क क्षमता ही इस सप्ताह आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है. अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से आपकी छवि मजबूत होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल साबित हो सकता है. व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं और आपके प्रयास आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. नए सौदे या डील फाइनल हो सकते हैं, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी.

हालांकि, आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं. सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर आपको लंबे समय में अच्छा फायदा मिलेगा.

संपत्ति

यदि संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो इस सप्ताह उसे सुलझाने के लिए सकारात्मक प्रयास करें. कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय आपसी बातचीत से समाधान निकालना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और घर के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा. आपसी समझदारी से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का अंत थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस समय आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है, जिससे एकाग्रता में कमी आ सकती है. हालांकि, यदि आप अनुशासन बनाए रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो मनचाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना बेहद जरूरी है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. वहीं, विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य मजबूत होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह व्यस्तता और अवसरों का मिश्रण लेकर आएगा। आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रह सकता है और सीनियर्स व सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में मेहनत करनी पड़ सकती है।

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा। व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं और नए सौदे आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को सप्ताह के अंत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सप्ताह का अंत थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए अनुशासन और कड़ी मेहनत बनाए रखना जरूरी है।

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक है। विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

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