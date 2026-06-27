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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 28 June to 4 July 2026: करियर में चौकन्ना रहें, एक गलती और दूसरे को मिल जाएगा क्रेडिट, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 28 June to 4 July 2026: करियर में चौकन्ना रहें, एक गलती और दूसरे को मिल जाएगा क्रेडिट, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 05:55 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 28 june to 4 july 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ व्यस्तताओं से भरा रहने वाला है. आपको घर और कार्यस्थल दोनों जगह की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सप्ताह की शुरुआत में किसी संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मामला बातचीत से हल हो जाए.

कारोबारियों को प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, इसलिए सजग रहना होगा. नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के दूसरे भाग में कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. वे आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं. आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. इस सप्ताह खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा, वरना आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है. प्रेम संबंधों में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी और जीवनसाथी का समर्थन आपको मानसिक संबल देगा. वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा.

करियर और नौकरी

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योग्यता साबित करने के कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी रहेंगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योजनाओं और कार्यशैली को दूसरों के साथ साझा करने में सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ लोग आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में अपने काम के प्रति पूरी पारदर्शिता और रिकॉर्ड बनाए रखें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखें और किसी भी विवाद से बचें. सप्ताह के अंत तक आपकी मेहनत पहचान दिला सकती है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार करने वालों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा. बाजार में टिके रहने के लिए आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. किसी भी नए निवेश या बड़े समझौते से पहले शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों से बचकर चलेंगे तो सप्ताह के अंत तक स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

पारिवारिक जीवन

घर के वातावरण में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद और समय की जरूरत पड़ सकती है. संपत्ति या पारिवारिक मामलों में बातचीत के दौरान धैर्य बनाए रखें. किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह इस समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. पार्टनर के साथ संवाद अच्छा रहेगा और कठिन परिस्थितियों में भी उनका सहयोग मिलेगा. जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी. रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को महत्व देने से आपसी विश्वास और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और सावधानियां

इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. बाहर का खाना, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक तनाव आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं. पाचन संबंधी दिक्कतें या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीएं, समय पर भोजन करें और नींद पूरी लें. नियमित व्यायाम और हल्का खानपान आपके लिए लाभदायक रहेगा.

सप्ताह की सलाह

इस सप्ताह सफलता का मंत्र है धैर्य, सतर्कता और संतुलित व्यवहार. हर निर्णय सोच-समझकर लें, विरोधियों से सावधान रहें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं. इससे चुनौतियों के बीच भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 05:55 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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