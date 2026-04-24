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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 26 April to 2 May 2026: मिथुन वालों को बिजनेस में फायदे के लिए उठाने पड़ेगा ये कदम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 26 April to 2 May 2026: मिथुन वालों को बिजनेस में फायदे के लिए उठाने पड़ेगा ये कदम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 12:21 PM (IST)
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 Mithun Weekly Horoscope 26 April To 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का ये सप्ताह मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए सोच-समझकर कदम उठाने का है. किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय गहराई से विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस है, तो उसे थोड़े समय के लिए टाल देना ही बेहतर विकल्प हो सकता है. इस दौरान आपकी सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

करियर और व्यवसाय

कार्यस्थल पर यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण होते हुए भी अवसरों से भरा रहेगा. आप अपनी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता और समझदारी के दम पर हर समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. सहकर्मी और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे.

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कोई बड़ा फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ या शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए. सही मार्गदर्शन से आपको लाभ मिलेगा. सप्ताह के अंत में व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभ के नए रास्ते खोल सकती है.

धन

आर्थिक स्थिति इस सप्ताह स्थिर बनी रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. किसी नए निवेश में जल्दबाजी न करें और पूरी जानकारी के बाद ही निर्णय लें. छोटी बचत भविष्य में आपके लिए सहायक साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. किसी प्रकार की बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी है. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. साथ मिलकर लिए गए फैसले आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे.

परिवार के साथ आपका संबंध इस सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे.

करीबी दोस्तों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि बेहतर बनी रहेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

यात्रा सुखद या चुनौतीपूर्ण

सप्ताह के अंत में आपको काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकती है, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान का विशेष ध्यान रखें.स नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर की संभावना भी बन रही है, जो आपके करियर के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें. खानपान का ध्यान रखें और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग को अपनाना लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

क्या मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह यात्रा करनी पड़ सकती है?

हाँ, सप्ताह के अंत में काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो नए अवसर लेकर आ सकती है।

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