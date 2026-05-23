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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 24 to 30 May 2026: मिथुन वालों को नए संपर्क और नेटवर्किंग दिलाएगी ग्रोथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 24 to 30 May 2026: मिथुन वालों को नए संपर्क और नेटवर्किंग दिलाएगी ग्रोथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 05:50 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 24 To 30 May 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुशियां, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाला है. इस पूरे सप्ताह आप अपने जीवन में उत्साह और आनंद का अनुभव करेंगे. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, उनमें अब गति देखने को मिलेगी.

आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप हर परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे. परिवार और मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. सप्ताह की शुरुआत ही सुखद समाचारों और प्रियजनों से मुलाकात के साथ हो सकती है.

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह आपका अधिकांश समय अपने स्वजनों और परिवार के लोगों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. लंबे समय बाद किसी प्रिय मित्र, रिश्तेदार या आत्मीय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ पिकनिक, यात्रा या किसी मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है.

परिवार के साथ बिताए गए ये पल रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएंगे. घर में प्रेम, सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटे सदस्य भी आपकी बातों का सम्मान करेंगे. यदि परिवार में लंबे समय से कोई तनाव चल रहा था तो इस सप्ताह उसमें सुधार देखने को मिल सकता है.

करियर और शिक्षा

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. इस सप्ताह आपके पद और जिम्मेदारियों में वृद्धि होने के संकेत भी मिल रहे हैं.

यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ और प्रगति लेकर आएगा. कारोबार में आर्थिक लाभ बढ़ेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे. इस सप्ताह आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और फोकस के साथ काम करेंगे. व्यवसाय विस्तार की जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थीं, वे अब धीरे-धीरे सफल होती नजर आएंगी.

सप्ताह के उत्तरार्ध में बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील या समझौता हो सकता है, जिसका भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा. नए संपर्क और नेटवर्किंग आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी. आप अपने साथी के साथ सुखद और यादगार समय बिताएंगे. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और समर्थन आपको मानसिक मजबूती देगा. यदि किसी बात को लेकर रिश्तों में दूरी बनी हुई थी तो इस सप्ताह वह दूर हो सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 05:50 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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