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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 20-26 April 2026: मिथुन वालों का प्रमोशन और सैलेरी बढ़ने के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 20-26 April 2026: मिथुन वालों का प्रमोशन और सैलेरी बढ़ने के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20 से 26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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 Mithun Weekly Horoscope 20 to 26 April 2026: अप्रैल 2026 महीने का ये सप्ताह मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य का मजबूत सहयोग लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. जिन कार्यों को आप लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, वे अब धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ते नजर आएंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने निर्णयों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट और सक्रिय रहेंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट्स या अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी हो सकती है. पदोन्नति या मनचाही जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, जिससे आपके करियर को नई दिशा मिलेगी. यह समय अपने कौशल को साबित करने के लिए उपयुक्त है.

व्यापार और यात्रा

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति और विस्तार का संकेत दे रहा है. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और नए अवसरों के द्वार खोलेंगी. पहले से बनाई गई योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी और पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. आपकी रणनीति और मेहनत का फल अब मिलने लगेगा.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह के दूसरे भाग में पारिवारिक और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि किसी कारणवश परिवार या लव पार्टनर के साथ मतभेद चल रहे थे, तो अब वे किसी शुभचिंतक या करीबी व्यक्ति की मदद से दूर हो सकते हैं. घर से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाने में आपको अपने पिता का विशेष सहयोग मिलेगा, जिससे मन हल्का और संतुलित रहेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखने का सोच रहे हैं, तो आपके प्रस्ताव के स्वीकार होने की संभावना काफी अधिक है. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और गहराई देगा.

स्वास्थ्य

हालांकि यह सप्ताह अधिकांश मामलों में सकारात्मक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है. खासतौर पर खानपान को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाने से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है। रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

क्या मिथुन राशि वालों के व्यापार में इस सप्ताह प्रगति होगी?

हाँ, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति और विस्तार का संकेत दे रहा है। बिजनेस यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी।

मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में सप्ताह के दूसरे भाग में क्या बदलाव आएंगे?

सप्ताह के दूसरे भाग में परिवार या लव पार्टनर के साथ मतभेद दूर हो सकते हैं। पिता का विशेष सहयोग मिलेगा।

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है। दिल की बात कहने पर प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना है।

स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। खानपान को लेकर लापरवाही न करें, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

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