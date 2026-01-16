Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन साप्ताहिक राशिफल, करियर में बड़ी सफलता, आय में वृद्धि और प्रेम जीवन रहेगा शानदार
Mithun Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): मिथुन राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसर और बड़ी सफलता लेकर आएगा. आय में वृद्धि होगी, कारोबार का विस्तार संभव है. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रेम व दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और सामाजिक प्रभाव भी मजबूत होगा.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)
- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों को लेकर आया है. यदि आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है. करियर-कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है.
- सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी और कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा. कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार रूप लेती हुई नजर आएंगी. विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ होने की संभावना है. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपके कद और पद में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं.
- कार्यक्षेत्र में लोग आपके कामकाज का लोहा मानेंगे. यदि आप समाजसेवा या राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. इस सप्ताह सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उनकी मदद से लाभ उठाने में भी कामयाब होंगे. प्रेम-प्रसंग के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल साबित होगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.
मिथुन राशि के लिए उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
