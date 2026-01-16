हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन साप्ताहिक राशिफल, करियर में बड़ी सफलता, आय में वृद्धि और प्रेम जीवन रहेगा शानदार

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन साप्ताहिक राशिफल, करियर में बड़ी सफलता, आय में वृद्धि और प्रेम जीवन रहेगा शानदार

Mithun Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): मिथुन राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसर और बड़ी सफलता लेकर आएगा. आय में वृद्धि होगी, कारोबार का विस्तार संभव है. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रेम व दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और सामाजिक प्रभाव भी मजबूत होगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

  • मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों को लेकर आया है. यदि आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है. करियर-कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है.
  • सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी और कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा. कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार रूप लेती हुई नजर आएंगी. विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ होने की संभावना है. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपके कद और पद में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं.
  • कार्यक्षेत्र में लोग आपके कामकाज का लोहा मानेंगे. यदि आप समाजसेवा या राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. इस सप्ताह सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उनकी मदद से लाभ उठाने में भी कामयाब होंगे. प्रेम-प्रसंग के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल साबित होगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

मिथुन राशि के लिए उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashi Astrology 2026 Gemini Horoscope 2026 Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
