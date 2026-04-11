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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: महिलाओं को घर और ऑफिस दोनों जगह मिलेगा अचीवमेंट, बस जल्दबाजी में फैसला न लें

Mithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: महिलाओं को घर और ऑफिस दोनों जगह मिलेगा अचीवमेंट, बस जल्दबाजी में फैसला न लें

Mithun Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): मिथुन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 08:28 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह भाग्य और अवसरों से भरा रहने वाला है. इस दौरान आपके द्वारा पहले से सोचे गए कई काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह दोनों में वृद्धि होगी.
  • खास बात यह रहेगी कि सफलता मिलने के बावजूद आप संतुष्ट नहीं होंगे और आगे बढ़कर और अधिक हासिल करने की चाह आपके भीतर बनी रहेगी. यही सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और नए लक्ष्य तय करने में मदद करेगी.
  • कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और समझदारी आपको अलग पहचान दिला सकती है. खासतौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह बेहद खास साबित हो सकता है. उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, जिससे न केवल ऑफिस में बल्कि परिवार में भी उनका सम्मान और बढ़ेगा. आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी और लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे.
  • करियर और व्यापार के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं. हालांकि व्यापार से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले अपने विश्वसनीय लोगों या शुभचिंतकों से सलाह जरूर लें.
  • जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए विशेष रूप से ऐसे मामलों में सावधानी बरतें जहां तुरंत लाभ दिख रहा हो, क्योंकि उसमें आगे चलकर हानि का खतरा भी छिपा हो सकता है.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में पारिवारिक या रिश्तेदारी के स्तर पर कुछ मतभेद उभर सकते हैं. किसी बात को लेकर विचारों का टकराव हो सकता है, जिससे मन में खटास आ सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी बात को शांत और संतुलित तरीके से रखें और दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकना ही समझदारी होगी.
  • प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक रहने वाला है. लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी और आप एक-दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे. रिश्ते में नयापन और रोमांस देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में है.
  • दांपत्य जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपका संबंध मजबूत होगा. आप दोनों के बीच आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी, जिससे जीवन में संतुलन बना रहेगा. इसके साथ ही, इस सप्ताह आपको अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भी अवसर मिलेगा, जो आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति, संतुलन और खुशियों से भरा रहने वाला है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य और अवसरों से भरा रहने वाला है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कार्यस्थल पर मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और समझदारी आपको अलग पहचान दिला सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से उपलब्धियों भरा हो सकता है।

व्यापार से जुड़े मिथुन राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?

किसी भी बड़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं।

पारिवारिक संबंधों में मिथुन राशि वालों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

सप्ताह के उत्तरार्ध में पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। अपनी बात शांत रहकर रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी और रिश्ते में नयापन आएगा।

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