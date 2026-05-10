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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 10 to 16 May 2026: मिथुन वालों की शुरुआती रुकावटों के बाद व्यापार में होगी जबरदस्त तरक्की, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 10 to 16 May 2026: मिथुन वालों की शुरुआती रुकावटों के बाद व्यापार में होगी जबरदस्त तरक्की, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 May 2026 07:49 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 10 To 16 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत, सतर्कता और सफलता का मिश्रण रहेगा. शुरुआत में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. करियर, व्यापार, शिक्षा और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

पारिवारिक जीवन

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने या किसी छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है. घर का वातावरण सुखद रहेगा और परिवार के लोगों का सहयोग मानसिक राहत देगा.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत होगी. ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद या बहस से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. यदि आप नौकरी में हैं, तो अपने काम पर पूरा ध्यान दें और दूसरों की बातों में आकर कोई गलत निर्णय न लें.

सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य और जरूरी सामान का विशेष ध्यान रखें. सप्ताह के दूसरे भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति या वरिष्ठ अधिकारी की मदद से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी. व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. नए संपर्क और योजनाएं भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

शिक्षा और विदेश संबंधी योग

छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिलने के संकेत हैं. यह समय अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखने का है.

धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां

इस सप्ताह आपका झुकाव धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है. किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है या धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का मौका मिलेगा. दान-पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत और भावनात्मक हो सकते हैं. यदि पहले किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी थी, तो वह धीरे-धीरे दूर हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का अवसर रिश्तों में मधुरता बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह की शुरुआत में काम का अधिक बोझ मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ा सकता है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और खानपान का विशेष ध्यान रखें. मौसम बदलने के कारण छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचें. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह करियर कैसा रहेगा?

सप्ताह की शुरुआत में करियर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मध्य भाग में वरिष्ठ अधिकारी की मदद से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

क्या मिथुन राशि वालों के व्यापार में लाभ के योग हैं?

हाँ, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।

छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

क्या मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में सुधार होगा?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमी दूर हो सकती है।

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

काम के बोझ से थकान हो सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

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