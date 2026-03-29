Mithun Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: मिथुन वालों को नए मार्केटिंग आईडिया दिला सकते हैं सफलता, पढ़े साप्ताहिक राशिफल
Mithun Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मिथुन राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग संचार और बुद्धि के सही इस्तेमाल का है. बिजनेस में न्यू मार्केटिंग आइडियाज आपको बड़ा मुनाफा दिलाएंगे.
- रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों को 'टैरिफ' छूट का लाभ मिल सकता है.
- पार्टनरशिप में चल रहे प्रोजेक्ट्स अब अंतिम चरण में पहुंचेंगे, जिससे धन का प्रवाह बढ़ेगा.
- एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक नई स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए, जो आगामी प्रमोशन में मदद करेगी.
- कामकाजी महिलाओं के लिए ऑफिस में सम्मान और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- व्यापारियों के लिए भी लाभ के संकेत हैं, खासकर यदि आप मार्केटिंग या नेटवर्किंग पर ध्यान दें.
- विदेश में कार्यरत लोगों को अपने परिवार से मिलने का मौका मिल सकता है या घर वापसी की योजना बन सकती है.
- स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च और गहन अध्ययन का है. आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन अपनी रचनात्मकता के नए आयाम छुएंगे.
- पारिवारिक जीवन में पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा. लव लाइफ में थर्ड पर्सन के दखल से बचें, आपसी बातचीत से मसले सुलझाएं.
- अन मैरिड पर्सन इस वीक किसी खास से मिल सकते हैं. मैरिड पर्सन के लिए ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग हैं.
- स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, श्वसन संबंधी परेशानी या एलर्जी हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आप अपनी बुद्धिमानी से कुछ पैसा ऐसी जगह लगा सकते हैं, जो भविष्य में काम आएगा.
- अपनी बोलने की कला से आप बिगड़े हुए काम बना लेंगे. किसी रोमांचक यात्रा के साथ हो सकता है.
- सकारात्मकता आपका सबसे बड़ा हथियार है.
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