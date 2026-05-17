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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: अचानक बदल सकता है करियर का खेल, इस सप्ताह मिथनु राशि को मिल सकते हैं बड़े संकेत

Mithun Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: अचानक बदल सकता है करियर का खेल, इस सप्ताह मिथनु राशि को मिल सकते हैं बड़े संकेत

Mithun Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मिथुन राशि (Gemini) के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 17 May 2026 05:35 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 17 से 23 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

वीक स्टार्टिंग यह समय तेज बदलाव, नए अवसर और मानसिक उलझनों से भरा रहने वाला है. व्यापार में अचानक कोई बड़ा मौका हाथ लग सकता है लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में परेशानी भी दे सकते हैं. बिजनेस पार्टनरशिप में पारदर्शिता बहुत जरूरी रहेगी क्योंकि छोटी गलतफहमी भी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. जो लोग विदेश व्यापार, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन्हें इस समय अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

बिजनेसवुमन के लिए यह समय नई पहचान और नए संपर्क बनाने का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अधिक जिम्मेदारी मिलेगी और कुछ लोगों को नई टीम या नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व भी करना पड़ सकता है. विदेश में नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा लेकिन परिवार से दूरी मानसिक तनाव बढ़ा सकती है.

कार्यक्षेत्र में इस दौरान आपके काम करने के तरीके की सराहना होगी. कुछ लोगों को अचानक नई नौकरी या बेहतर अवसर का प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि किसी भी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों को पढ़ाई में लगातार मेहनत करनी होगी क्योंकि ध्यान बार-बार भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ देगा. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र के विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं.

किस क्षेत्र में लाभ

कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखकों को अचानक प्रसिद्धि मिल सकती है. आपके काम को लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा और नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना भी बनेगी. खिलाड़ी वर्ग के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा लेकिन फिटनेस को लेकर लापरवाही नुकसान कर सकती है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा लेकिन माता-पिता की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बना रहेगा लेकिन कुछ लोग अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस कर सकते हैं. विवाहित लोगों को अपने साथी को समय देना जरूरी होगा. संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि घर में खुशी का माहौल बनाएगी. जून की छुट्टियों में दोस्तों या परिवार के साथ एडवेंचर ट्रिप, हिल स्टेशन या समुद्र किनारे घूमने का प्लान बन सकता है. कुछ लोग विदेश यात्रा की तैयारी भी कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय लाभ और खर्च दोनों लेकर आ सकता है. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं. निवेश सोच-समझकर करें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य और यात्रा

स्वास्थ्य में तनाव, माइग्रेन, नींद की कमी और त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान संभालकर रखें क्योंकि लापरवाही नुकसान करा सकती है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:35 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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