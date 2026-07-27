#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: मिथुन वालों का बढ़ेगा काम, समझदारी से टलेंगी ये बड़ी आफत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: मिथुन वालों का बढ़ेगा काम, समझदारी से टलेंगी ये बड़ी आफत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 06:27 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Weekly Saptahik 27 july to 2 August 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार अचानक बढ़ सकता है, जिससे समय प्रबंधन की चुनौती भी सामने आएगी. कार्यस्थल पर आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं. ऐसे में घबराने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. 

करियर और नौकरी

किसी भी निर्णय को जल्दबाजी या गुस्से में लेने से बचें, क्योंकि छोटी-सी भूल भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. यदि आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह कामकाज में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य और विवेक से लिए गए निर्णय आगे चलकर लाभ देंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह थोड़ा संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. अचानक या अनियोजित खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. इसलिए इस समय खर्च करने से पहले प्राथमिकताओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. यदि आप सोच-समझकर धन का प्रबंधन करेंगे तो आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकेंगे.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. ऐसे समय में परिवार के साथ अधिक समय बिताने और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. घरेलू मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखें. रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें, क्योंकि शांत व्यवहार से ही पारिवारिक माहौल सकारात्मक बना रहेगा. सामाजिक स्तर पर भी अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की निजी भावनाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करना आवश्यक होगा. जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप या संदेह रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो, तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने का प्रयास करें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने और उनकी बातों को महत्व देने की आवश्यकता होगी. आपसी विश्वास और संवाद से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. मौसम बदलने के कारण सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण या पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. इसलिए खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और समय पर नींद लेने से आप स्वयं को ऊर्जावान बनाए रख सकेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या हल्का व्यायाम करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा.

Devshayani Ekadashi 2026: देव सोने के बाद क्या बदल जाते हैं श्रीकृष्ण की पूजा के नियम ? शास्त्रों क्या कहते हैं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Mithun Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: मिथुन वालों का बढ़ेगा काम, समझदारी से टलेंगी ये बड़ी आफत, देखें साप्ताहिक राशिफल
मिथुन वालों का बढ़ेगा काम, समझदारी से टलेंगी ये बड़ी आफत, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishabh Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: लंबे इंतजार के बाद अब मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, वृषभ का साप्ताहिक राशिफल
लंबे इंतजार के बाद अब मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, वृषभ का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mesh Saptahik Rashifal 27 July- 2 August 2026: इस सप्ताह मेष वालों की मेहनत नहीं जाएगी बेकार! आगे बढ़ने के मिलेंगे अवसर
इस सप्ताह मेष वालों की मेहनत नहीं जाएगी बेकार! आगे बढ़ने के मिलेंगे अवसर
धर्म
Aaj Ka Panchang 27 July 2026: आज जया पार्वती व्रत और सोमवार दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज जया पार्वती व्रत और सोमवार दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इंडिया
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
इंडिया
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget