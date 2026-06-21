हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश किससे मिलेगा फायदा, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश किससे मिलेगा फायदा, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मिथुन राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Updated at : 21 Jun 2026 05:35 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 21 से 27 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

शिक्षा, युवा और उपलब्धियां:
वीक की शुरुआत जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा क्योंकि कुछ बाहरी परिस्थितियां या मानसिक विचलन आपका फोकस प्रभावित कर सकते हैं. समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. दूसरी ओर आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के लिए यह समय नई प्रेरणा, क्रिएटिविटी और अवसर लेकर आएगा.

उन्हें अपनी कला दिखाने का नया मंच मिल सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन को किसी बड़ी प्रतियोगिता, चयन प्रक्रिया या प्रदर्शन के जरिए उपलब्धि हासिल होने के संकेत हैं, जिससे सम्मान और पहचान दोनों बढ़ेंगे. नई पीढ़ी के युवा अपनी स्वतंत्र सोच के साथ नए लक्ष्य तय करेंगे और भविष्य की मजबूत योजनाएं बनाने पर काम करेंगे.

सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य:
पॉलिटिशियन और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय जनसंपर्क मजबूत करने का रहेगा. समाज में आपकी छवि बेहतर होगी और लोगों के बीच प्रभाव बढ़ेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या सार्वजनिक मंच पर आपकी उपस्थिति चर्चा का विषय बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मौसमी बीमारियों से बचाव जरूरी होगा. खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें. मनोरंजन, घूमने या परिवार के साथ की गई यात्रा आपके लिए सुखद और मानसिक रूप से तरोताजा करने वाली साबित होगी. लंबी यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम लेना फायदेमंद रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:
घर-परिवार में शुभ और मांगलिक गतिविधियों का माहौल बन सकता है. किसी धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य या पारिवारिक समारोह की योजना बन सकती है, जिससे घर में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी. रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के सहयोग से कोई पुराना विवाद या मनमुटाव समाप्त हो सकता है. परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा, पूजा-पाठ या दान-पुण्य के कार्यों में शामिल होने से मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है. नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. न्यू बिजनेसमैन को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए नई मशीनरी, उपकरण या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक लोन या फाइनेंस प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रह सकती है. कानूनी मामलों में भी आपके पक्ष में परिणाम आने की संभावना बन रही है, जिससे विरोधियों का प्रभाव कम होगा. धन संचय और वेल्थ मैनेजमेंट में मजबूती आएगी तथा भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी.

करियर और नौकरी:
जो लोग अन-एम्प्लॉयड हैं, उन्हें रोजगार के नए और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं. इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नौकरी कर रहे लोगों को उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन के कारण बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी. इससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट की राह आसान हो सकती है. कार्यस्थल पर जूनियर और को-वर्कर के साथ आपका व्यवहार सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. टीमवर्क और बेहतर कम्युनिकेशन आपके प्रोफेशनल जीवन में नई सफलता दिला सकते हैं.

Rashifal 21 June 2026: कर्क, धनु वालों की लाइफ में आएगी नई परेशानी, मकर के काम होंगे पूरे, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 05:35 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Mithun Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश किससे मिलेगा फायदा, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल
नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश किससे मिलेगा फायदा, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishabh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: व्यापार में चौकन्ना रहें, आपकी ये गलती पड़ सकती है भारी, वृषभ साप्ताहिक राशिफल
व्यापार में चौकन्ना रहें, आपकी ये गलती पड़ सकती है भारी, वृषभ साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mesh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: प्रॉपर्टी खरीदने का सपना होगा पूरा, मिलेगी खास से मदद, मेष का साप्ताहिक राशिफल
प्रॉपर्टी खरीदने का सपना होगा पूरा, मिलेगी खास से मदद, मेष का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH
फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
बिहार
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget