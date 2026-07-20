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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: मिथुन वालों के निवेश से होगा फायदा, छात्रों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: मिथुन वालों के निवेश से होगा फायदा, छात्रों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:10 AM (IST)
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Mithun Weekly Saptahik 20 to 26 july 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य से शुभ रहने वाला है. इस सप्ताह आपके अधिकांश कार्य योजनानुसार पूरे होते नजर आएंगे. हालांकि शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और सकारात्मक सोच के कारण परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में होती चली जाएंगी.

धैर्य और निरंतर प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. किसी पुराने अधूरे कार्य के पूरा होने से मानसिक संतोष मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, तो इस सप्ताह उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह प्रगतिदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलने लगेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. कारोबार में धीरे-धीरे वृद्धि होगी और पुराने ग्राहकों का सहयोग बना रहेगा. यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें. आपसी विश्वास और बेहतर तालमेल से कारोबार का विस्तार संभव होगा. नए निवेश या नई परियोजना की शुरुआत सोच-समझकर करेंगे तो भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी. सप्ताह के अंत में कोई लाभदायक व्यापारिक संपर्क बन सकता है.

आर्थिक स्थिति

सप्ताह की शुरुआत में कुछ अनावश्यक खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति संतुलित होती जाएगी. रुका हुआ धन मिलने या आय का नया स्रोत बनने से राहत मिलेगी. निवेश करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा लगाने से बचें. संपत्ति या शेयर बाजार से जुड़े निर्णय विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही लें.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा तथा जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा. समाजसेवा, राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा. उनके कार्यों की सराहना होगी और किसी मंच पर सम्मानित होने का अवसर भी मिल सकता है.

शिक्षा और स्वास्थ्य

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है. इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश से जुड़ी कोशिशों में सफलता मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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