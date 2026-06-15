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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मिथुन को नौकरी में मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, लेकिन इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

Mithun Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मिथुन को नौकरी में मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, लेकिन इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

Mithun Saptahik Rashifal 14to 20 June 2026: मिथुन राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 14 से 20 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
14 जून से 20 जून का समय मिलाजुला रहने वाला है. अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, तो इस वीक पैसों के लेनदेन को लेकर पार्टनर से पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो दरार आ सकती है. एन्सेस्ट्रल बिजनेस में नई जान फूंकने के लिए आपको कड़े फैसले लेने होंगे. वैश्विक स्तर पर जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से देश-विदेश के बिजनेसमैन को लॉजिस्टिक्स और शिपिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे काम थोड़ा धीमा हो सकता है.

लेकिन जो बिजनेस वुमन बुटीक, कॉस्मेटिक या ऑनलाइन रीसेलिंग के बिजनेस में हैं, उन्हें भारी मुनाफा होगा और किसी पुराने विवाद में कानूनी जीत मिलने से उनका हौसला बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कॉरपोरेट मीटिंग में आपके आइडियाज की तारीफ होगी. व्यापार में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करने से आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाएगी और ओल्ड मशीनरी से होने वाला घाटा बंद हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
एम्प्लॉयड पर्सन यानी नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता प्रमोशन के नए अवसर लाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपका मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है. जो लोग अपने घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें इस वीक बॉस की डांट और जूनियर कोवर्कर्स की पॉलिटिक्स के कारण भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा. अन एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इस वीक रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

करियर और शिक्षा:
जून के इस महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, लर्नर्स और आर्टिस्ट्स के लिए ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती होगी, घरेलू कलह और पारिवारिक कलह के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, जिसके चलते कॉम्पिटिशन में फेल होने का डर सताएगा, इसलिए आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ और फैमिली में खुशियां लौटेंगी. पैतृक प्रॉपर्टी का कोई उलझा हुआ झगड़ा इस वीक कोर्ट-कचहरी के बाहर आपसी समझौते से सुलझ जाएगा. संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा जो आपके पूरे परिवार को गर्व महसूस कराएगा, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या उत्सव का माहौल बनेगा और आप किसी बड़ी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार करेंगे.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के मामले में नेगेटिव साइड यह है कि आपको अनिद्रा और थकान की शिकायत रहेगी, वहीं पॉजिटिव साइड यह है कि आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आप किसी पुरानी चोट से उबर जाएंगे.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र:
पॉलिटिशियन और सोशल वर्क करने वाले लोगों को इस वीक विरोधी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे अपनी वाक्पटुता से समाज में अपना स्थान बनाए रखेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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