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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: मिथुन वालों के लिए चुनौतीभरा सप्ताह, पर इस चतुराई से बन सकते हैं काम, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: मिथुन वालों के लिए चुनौतीभरा सप्ताह, पर इस चतुराई से बन सकते हैं काम, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Mithun Weekly Saptahik 12 to 18 july 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके सोचे हुए कार्य कुछ बाधाओं और देरी के साथ पूरे होंगे, जिसके कारण मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियों में कुछ कमी महसूस होगी. जिन लोगों से आपको सबसे अधिक सहयोग की उम्मीद रहेगी, वे समय पर साथ नहीं दे पाएंगे. ऐसे में अपने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं संभालना बेहतर रहेगा.

किसी दूसरे के भरोसे काम छोड़ने की गलती न करें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद से बचें. धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां कुछ हद तक आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह योजनाओं को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. किसी नए कार्य या सौदे में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही निर्णय लें. साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक रहेगा. आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं, लेकिन धन के लेन-देन में सतर्कता बरतना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. यदि किसी भुगतान का इंतजार है तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम और समझदारी का परिचय दें. घर की किसी जिम्मेदारी को लेकर आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है. ऐसे समय में परिवार के लोगों की भावनाओं को समझने और उनके साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें. यदि किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें. धैर्यपूर्ण व्यवहार से घरेलू वातावरण सामान्य बना रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों और पारिवारिक सुख में इस सप्ताह कुछ कमी महसूस हो सकती है. लव पार्टनर से मेल-मुलाकात में बाधाएं आ सकती हैं या बातचीत कम होने के कारण गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं. ऐसे में किसी भी बात को बढ़ाने के बजाय खुलकर संवाद करना बेहतर रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उसके साथ समन्वय बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. एक-दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग का भाव रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा आवश्यक कार्य के सिलसिले में हो सकती है, इसलिए पहले से पूरी तैयारी करके निकलें. यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान दोनों के प्रति विशेष सतर्क रहें. खानपान में लापरवाही या अनियमित दिनचर्या के कारण थकान या मौसमी परेशानी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और समय पर भोजन करें. पूरे सप्ताह आपको परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हुए हर कार्य को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना होगा. संयम, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने से सप्ताह की चुनौतियों का सामना करना आपके लिए आसान होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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