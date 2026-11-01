मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, जबरदस्त आर्थिक उछाल और खुशियों की सौगात लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपका उत्साह चरम पर रहेगा. फेस्टिव सीजन के उल्लास के बीच कामकाज की गति तेज होगी और आजीविका से जुड़े कई सकारात्मक बदलाव इस हफ्ते आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं.

करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब चेंज और बेहतरीन ऑफर्स: जो कार्यरत जातक (Employed Persons) लंबे समय से करियर में बदलाव या स्विच करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए यह हफ्ता बेहद शुभ रहेगा. किसी प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनी से आकर्षक पैकेज के साथ नया जॉब ऑफर मिल सकता है.

नई जॉइनिंग के योग: कई जातकों को इस पावन पर्व पर नई नौकरी जॉइन करने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

व्यापार में रिकॉर्ड उछाल: फेस्टिव सीजन की भारी बाजार मांग का मिथुन राशि के कारोबारियों को भरपूर लाभ मिलेगा. बिक्री में तेजी से वृद्धि होगी और ग्राहकों का आवागमन आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देगा.

आर्थिक मजबूती और धन प्रवाह: बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहद मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना अटका हुआ धन भी वापस आने के संकेत हैं, जिससे त्योहारी खर्चों के बाद भी आपकी बचत सुरक्षित रहेगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मेहमानों की रौनक और खरीदारी: परिवार में उत्सव का उल्लास बना रहेगा और सगे-संबंधियों व मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. भाई-बहनों के साथ मिलकर आप दिवाली की तैयारियों, घर की सजावट और बंपर खरीदारी में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

सिंगल जातकों के जीवन में प्यार की दस्तक: यदि आप सिंगल हैं, तो इस त्योहारी सीजन में किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह के दौरान आपकी मुलाकात किसी बेहद खास व्यक्ति से हो सकती है, जो आगे चलकर गहरे रिश्ते में बदल सकती है. वहीं लव बर्ड्स के बीच का भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

उत्कृष्ट स्वास्थ्य और ऊर्जा: सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह पूरी तरह आपके अनुकूल रहेगा. पूरे हफ्ते आप चुस्त-दुरुस्त, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे.

शुभ रंग: पन्ना हरा और तोतिया पीला

शुभ अंक: 5 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र की एक माला (108 बार) जपें.

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और दीपावली की शाम माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी का विधि-विधान से पूजन कर चांदी का सिक्का अथवा कौड़ियां तिजोरी में रखें. इससे व्यापार में निरंतर बरकत बनी रहेगी और करियर की राह आसान होगी.

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