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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममिथुन साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: बिजनेस में तगड़ा उछाल, नई नौकरी का शानदार ऑफर और लव लाइफ में नई एंट्री; पढ़ें वीकली राशिफल

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: बिजनेस में तगड़ा उछाल, नई नौकरी का शानदार ऑफर और लव लाइफ में नई एंट्री; पढ़ें वीकली राशिफल

Mithun Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: मिथुन राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में धन लाभ, जॉब चेंज के बेहतरीन मौके, फैमिली सेलिब्रेशन और लव लाइफ में नया मोड़.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:21 PM (IST)
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मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, जबरदस्त आर्थिक उछाल और खुशियों की सौगात लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपका उत्साह चरम पर रहेगा. फेस्टिव सीजन के उल्लास के बीच कामकाज की गति तेज होगी और आजीविका से जुड़े कई सकारात्मक बदलाव इस हफ्ते आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब चेंज और बेहतरीन ऑफर्स: जो कार्यरत जातक (Employed Persons) लंबे समय से करियर में बदलाव या स्विच करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए यह हफ्ता बेहद शुभ रहेगा. किसी प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनी से आकर्षक पैकेज के साथ नया जॉब ऑफर मिल सकता है.

नई जॉइनिंग के योग: कई जातकों को इस पावन पर्व पर नई नौकरी जॉइन करने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

व्यापार में रिकॉर्ड उछाल: फेस्टिव सीजन की भारी बाजार मांग का मिथुन राशि के कारोबारियों को भरपूर लाभ मिलेगा. बिक्री में तेजी से वृद्धि होगी और ग्राहकों का आवागमन आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देगा.

आर्थिक मजबूती और धन प्रवाह: बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहद मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना अटका हुआ धन भी वापस आने के संकेत हैं, जिससे त्योहारी खर्चों के बाद भी आपकी बचत सुरक्षित रहेगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मेहमानों की रौनक और खरीदारी: परिवार में उत्सव का उल्लास बना रहेगा और सगे-संबंधियों व मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. भाई-बहनों के साथ मिलकर आप दिवाली की तैयारियों, घर की सजावट और बंपर खरीदारी में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

सिंगल जातकों के जीवन में प्यार की दस्तक: यदि आप सिंगल हैं, तो इस त्योहारी सीजन में किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह के दौरान आपकी मुलाकात किसी बेहद खास व्यक्ति से हो सकती है, जो आगे चलकर गहरे रिश्ते में बदल सकती है. वहीं लव बर्ड्स के बीच का भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

उत्कृष्ट स्वास्थ्य और ऊर्जा: सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह पूरी तरह आपके अनुकूल रहेगा. पूरे हफ्ते आप चुस्त-दुरुस्त, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे.

शुभ रंग: पन्ना हरा और तोतिया पीला

शुभ अंक: 5 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र की एक माला (108 बार) जपें. 

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और दीपावली की शाम माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी का विधि-विधान से पूजन कर चांदी का सिक्का अथवा कौड़ियां तिजोरी में रखें. इससे व्यापार में निरंतर बरकत बनी रहेगी और करियर की राह आसान होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:21 PM (IST)
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Gemini Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal
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