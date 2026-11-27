Mithun Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए कई मोर्चों पर बेहद खास और प्रगतिशील साबित होगा, जहां ग्रहों का बदलता गोचर आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन में नई ऊर्जा भरेगा.

ग्रह स्थिति: 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल फल लेकर आएगा. वहीं, 2 से 22 दिसंबर तक बुध की मजबूत स्थिति, पंचम भाव में स्वगृही शुक्र और मंगल-गुरु की युति शिक्षा व प्रेम संबंधों को बल देगी, जबकि 16 दिसंबर तक सूर्य छठे भाव में रहेंगे.

शनि का प्रभाव: 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मार्गी हो रहे हैं और उनका प्रभाव आपके चौथे व सप्तम भाव पर रहेगा. चौथे भाव पर शनि की दृष्टि के चलते पारिवारिक मामलों में अति-आत्मविश्वास (ओवरकॉन्फिडेंस) से बचना होगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में शनि आपके प्रभाव और साख में वृद्धि करेंगे.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

राहु-केतु का गोचर लाएगा खुशहाली, बढ़ेगा आपसी तालमेल: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है. 5 दिसंबर को राहु और केतु का परिवर्तन घरेलू माहौल को अनुकूल बनाएगा, वहीं 2 से 22 दिसंबर तक बुध की शुभ स्थिति परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन तालमेल और प्रेम बढ़ाएगी.

ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और सबके साथ मिलकर रहें: चौथे भाव पर शनि की दृष्टि रहने के कारण पारिवारिक फैसलों में अति-आत्मविश्वास (ओवरकॉन्फिडेंस) दिखाने से बचें. सभी सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें और मिलजुल कर आगे बढ़ें, इससे घर की सुख-शांति बनी रहेगी.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में लाभ, पर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें: व्यापारी वर्ग को इस महीने कारोबार की ग्रोथ के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी. सप्तम भाव में बुध और पंचम भाव में सप्तमेश गुरु व मंगल की युति व्यापार में अच्छा मुनाफा दिलाएगी. ग्राहकों के साथ मधुर तालमेल बनाए रखें, लेकिन व्यापारिक लेन-देन में किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें.

11 दिसंबर से नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, खुद करें अपना काम: नौकरीपेशा लोगों के लिए समय बेहद मजबूत और अनुकूल रहेगा. 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने से कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी. केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे सहकर्मी को न सौंपें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

पढ़ाई में मिलेंगे अच्छे परिणाम, कठिन विषयों पर करें मेहनत: विद्यार्थियों के लिए यह महीना एकाग्रता का है; पंचम भाव में शुक्र की मौजूदगी पढ़ाई में शानदार परिणाम दिला सकती है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्र नियमित अध्ययन करें और सहपाठियों पर निर्भर रहने के बजाय कठिन विषयों को खुद समझने का प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी.

करियर में खुलेंगे उन्नति के नए रास्ते: करियर के लिहाज से ग्रहों का पूरा सहयोग आपके साथ है और तरक्की के नए द्वार खुलेंगे. इस महीने कार्यक्षेत्र में कुछ नया और रचनात्मक करने की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में बढ़ेगा आकर्षण और विश्वास: प्रेम जीवन को लेकर आप पूरे महीने उत्साहित रहेंगे. पंचम भाव के स्वामी शुक्र के स्वगृही होने से पार्टनर के प्रति विश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी, और आप दोनों साथ में खूब अच्छा समय बिताएंगे. सिंगल लोगों को मनचाहा रिश्ता मिलने में सफलता प्राप्त होगी.

विवाह की योजना होगी सफल, दांपत्य जीवन सुखमय: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स के लिए समय बेहद प्रसन्नता भरा है; यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं, तो इस माह बात बन सकती है. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ-साथ परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सिरदर्द और नसों से जुड़ी समस्या को लेकर रहें सतर्क: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मिला-जुला रहेगा. राशि स्वामी बुध के पूरे माह अनुकूल न रहने के कारण सिरदर्द और नसों से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मंगल की अनुकूल स्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

16 दिसंबर तक रखें सावधानी, माता-पिता की सेहत का दें ध्यान: 16 दिसंबर तक छठे भाव में सूर्य की मौजूदगी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है, वहीं 11 दिसंबर को मार्गी होने वाले शनि का प्रभाव चौथे और सप्तम भाव पर रहेगा. इस अवधि में अपनी सेहत के साथ-साथ माता-पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: नीला (Blue)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य प्रातः काल स्नान के बाद भगवान श्री गणेश जी के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का श्रद्धापूर्वक जाप करें.

प्रत्येक बुधवार या नियमित रूप से गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इससे बुध और शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

