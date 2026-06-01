Mithun Rashifal June 2026: मिथुन वालों को व्यापार में होगा नुकसान या होगा फायदा, देखें मासिक राशिफल
Mithun Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए मिथुन जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें
Mithun June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन जून के महिना में मिला जुला रहेगा. 03 जून को गुरु परिवर्तन करेंगे, बुध जून के महीने में पहला तथा दूसरा भाव को देखेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ हल्की कहा सुनी होगी. 15 जून को सूर्य पहले भाव में गोचर करेंगे. धीरे-धीरे स्थिति नियंत्रण में आएगी, स्थिति सामान्य होगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में अच्छा लाभ होगा, नए-नए ग्राहक जुड़ेंगे. मार्केट में आपकी अच्छी स्थिति बनेगी. गुरु अच्छे स्थिति में है, नए व्यापार की प्लान किए है उसमें सक्सेस होंगे. बकाया पैसा वापस मिलेगा. ग्रोसरी आइटम तथा कॉस्मेटिक आइटम से संबंधित में मुनाफा होगा. नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा, मेहनत का परिणाम अनुकूल मिलेगा, लेकिन कार्य का दबाव रहेगा.
- शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दें. गुरु अच्छे स्थिति में है, इसका उपयोग करें. बेकार के समय बर्बाद करने से बचें. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं. करियर में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. नौकरी की प्लान किए है सक्सेस होंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंध को लेकर चिंतित नहीं रहें. पार्टनर के साथ रोमांस में वृद्धि होगी. शुक्र पूरे महीने द्वादश तथा पहले भाव में संचरण करेंगे, जिससे बीच-बीच में हलकी विवाद हो सकता है. लेकिन फिर से साथ में रहेंगे. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जून के महिना में बर्थडे है या वैवाहिक वर्षगांठ पर पार्टनर को सरप्राइज़ गिफ्ट प्रदान करें, रिश्ता में सुधार होगा.
- स्वास्थ्य: राशि के स्वामी बुध अच्छे स्थिति में नहीं है तथा राहु नवम भाव में है. अपने स्वास्थ्य से ज्यादा परिवार के सदस्यों के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, विशेषकर पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें.
- लकी नंबर: 6
- लकी कलर: आसमानी
- उपाय: भगवान विष्णु का पूजन करें तथा चना दाल का दान करें. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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