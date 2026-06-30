Mithun July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में 15 जुलाई तक आप उत्साहित रहेंगे, पारिवारिक कार्य बड़े आराम से पूर्ण होगा तथा परिवार से सहयोग मिलेगा दुसरे भाव में गुरु और शुक्र की युति रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे. 4 जुलाई को शुक्र तीसरे भाव में संचरण करेगे तथा 15 जुलाई से गुरु अस्त होंगे, सूर्य 16 जुलाई को दुसरे भाव में संचरण करेगे गुरु और सूर्य की युति बनेगी, जिसे परिवार के लिए अनुकूल नहीं रहेगा. रिश्ते में बात -विवाद बढ़ जाएगी.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार को लेकर थोड़े चिंतित रहेगे लेकिन व्यापार में नुकसान नहीं होगा गुरु अस्त होने से व्यापार थोड़े धीमी गति से चलेगी, नए वयोपार की प्लान नहीं करे तथा पुरानी व्यापार जो चल रहा है उसे मेंटेन रखे नौकरी में कार्य का दबाव रहेगा टारगेट पर कार्य कर रहे है मेहनत करनी पड़ेगी एवं गुस्सा पर नियंत्रण रखे फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगे, उच्य पोस्ट पर कार्य कर रहे है वाणी पर संयम रखे.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए जुलाई का महिना शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखे शुरुआत में 15 दिन तक पढाई में ध्यान केन्द्रित रहेगा लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त होंगे शुक्र का प्रभाव अनुकूल नहीं है पढाई में अपना फोकस बनाकर रखे, टेक्निकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे है अपने दैनिक सिलेबस पर थोडा ध्यान केन्द्रित करे सफलता मिलेगी, करियर में परिणाम सकारत्मक मिलेगा शनि का सहयोग मिलेगा उन्नति के रास्ते खुलेगे.

प्रेम जीवन: लव लाइफ में 4 जुलाई तक प्रसन्न, नए रिश्ते बनेगे 04 जुलाई के बाद पार्टनर के साथ हलकी बात -विवाद बढेगा, आपके राशि के तीसरे भाव में केतु और शुक्र की युति होगी, पार्टनर से विवाद करने से बचे. मंगल अच्छे स्थति में नहीं है इसलिए वैवाहिक जीवन में बात -विवाद बनेगा संभल कर रहे विवाद से दूर रहे, परिवार पर ध्यान रखे एवं गुस्सा पर नियंत्रण रखे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेगे, द्वादश भाव में मंगल होने के कारण जॉइंट में दर्द की समस्या से परेशान रह सकते है. रास्ते चलते समय ध्यान रखे चोट -चपेट की संभावना बनेगी. 15 जुलाई के बाद जिन्हें डायबिटीज है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखे तले भुने भोजन से परहेज करे, सुबह में टहले.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: सफेद

उपाय: मंगलवार को बजरंगबाण का पाठ करे. रविवार को गेहूं का दान करे.

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