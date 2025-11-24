फातिमा एक अरबी नाम है, जिसका मतलब 'परहेज करना' या 'अलग करना' होता है। इसका अर्थ 'मनमोहक', 'चमकीला' या 'परहेज करने वाली' भी होता है।
मिस यूनिवर्स 2025 बनने के बाद मेक्सिको की फातिमा बोश के नाम ने खींचा सबका ध्यान, जाने इस्लाम में इसका मतलब?
Fatima Name Meaning: 74वां मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट 2025 का ताज मेक्सिको की खूबसूरत मॉडल फातिमा बोश के सिर सजा है. उनकी जीत के साथ ही उनका नाम भी चर्चा में है, जिसका मतलब जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है.
Fatima Name Meaning: 21 नवंबर 2025 को 74वें मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन का विनर दुनिया को मिल चुका है. मेक्सिको की फातिमा बोश ने मिस यूनिवर्स 2025 का यह खिताब अपने नाम किया. यह खिताब फातिमा बोश को 2024 की मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेलविग ने ताज पहना कर दिया.
इस खिताब को जीतने की बाद फातिमा की चर्चा तो हो ही रही है, मगर उतनी ही चर्चा उनके नाम की हो रही है. क्योंकि फातिमा एक मुस्लिम नाम है, जिसको लेकर लोग उन्हें मुस्लिम समझ रहे हैं मगर वे मुस्लिम नहीं कैथोलिक हैं.
इसके बाद भी लोगों के मन में सवाल है कि फातिमा नाम का मतलब क्या है. आइए जानते है इसका मतलब.
क्या है फातिमा का मतलब?
फातिमा एक अरबी नाम है, जिसका मूल शब्द ‘फातमा‘ होता है. इसका मतलब परहेज करना या अलग करना होता है. वहीं फातिमा का मतलब मनमोहक, चमकदार या परहेज करने वाली होता है. यह इसलाम में एक अहम नाम है, जो पैगंबर मुहम्मद की बेटी का नाम था.
उत्पत्ति: यह नाम मूल रूप से अरबी भाषा के शब्द “फ़ातमा” या “फ़ातिमा” से उत्पन्न हुआ है.
अर्थ: इसका अर्थ माना जाता है “दूर रहना”, “स्वयं को रोकना” या “पवित्रता का पालन करना.”
धार्मिक महत्व: यह नाम इस्लामी इतिहास में बेहद सम्मानित है, क्योंकि यह पैगंबर हज़रत मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा अल-ज़हरा का नाम था. मुस्लिम जगत में उन्हें आदर्श, विनम्रता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.
इस्लाम में फ़ातिमा नाम का महत्व
इस्लामिक इतिहास में बीबी फ़ातिमा का स्थान बहुत ऊंचा है. वे पैगंबर मुहम्मद और उनकी पहली पत्नी हज़रत ख़दीजा की बेटी थीं. इनका सुन्नी और शिया दोनों समुदायों में सम्मान किया जाता है, हालांकि शिया मुस्लिमों में उनकी भूमिका और भी विशेष मानी जाती है.
शिया समुदाय में, वे इमामत की जननी और अहले-बैत यानी पैगंबर के पवित्र परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
