हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 2026: करियर, धन और प्रेम में चमकेगी मेष राशि की किस्मत, पढ़ें 11-17 जनवरी का वीकली राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 2026: करियर, धन और प्रेम में चमकेगी मेष राशि की किस्मत, पढ़ें 11-17 जनवरी का वीकली राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): मेष राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Mesh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय मेष राशि के लिए शुभ और उत्साहवर्धक रहने वाला है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण भाग्य आपका पूरा साथ देगा और लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी. सप्ताह की शुरुआत किसी बड़ी खुशखबरी या मनोकामना पूर्ति के संकेत दे रही है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)

छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह सप्ताह भी मेष राशि के जातकों के लिए सुख और सौभाग्य को लिए हुए है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है. भाग्य से अपेक्षित सुख और लाभ की प्राप्ति होगी. रोजी-रोजगार में अनुकूलता बनी रहेगी.

कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. कारोबार में मनचाहे लाभ के साथ वृद्धि होगी. समय पर कार्य पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा एवं उत्साह बना रहेगा. आपके भीतर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी. राजनीति से जुड़े लोगों को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा. यदि आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही थी तो इस सप्ताह उसमें सुधार देखने को मिलेगा.

सप्ताह के अंत तक आर्थिक समस्याएं दूर होने के योग बनेंगे. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है. घर-परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी. स्वजनों एवं शुभचिंतकों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है या फिर सिंगल लोगों के जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. प्रेम प्रसंग में नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

मेष राशि के लिए उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 09 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Weekly Horoscope Mesh Rashi Astrology 2026 Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

