Mesh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय मेष राशि के लिए शुभ और उत्साहवर्धक रहने वाला है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण भाग्य आपका पूरा साथ देगा और लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी. सप्ताह की शुरुआत किसी बड़ी खुशखबरी या मनोकामना पूर्ति के संकेत दे रही है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)

छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह सप्ताह भी मेष राशि के जातकों के लिए सुख और सौभाग्य को लिए हुए है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है. भाग्य से अपेक्षित सुख और लाभ की प्राप्ति होगी. रोजी-रोजगार में अनुकूलता बनी रहेगी.

कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. कारोबार में मनचाहे लाभ के साथ वृद्धि होगी. समय पर कार्य पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा एवं उत्साह बना रहेगा. आपके भीतर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी. राजनीति से जुड़े लोगों को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा. यदि आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही थी तो इस सप्ताह उसमें सुधार देखने को मिलेगा.

सप्ताह के अंत तक आर्थिक समस्याएं दूर होने के योग बनेंगे. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है. घर-परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी. स्वजनों एवं शुभचिंतकों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है या फिर सिंगल लोगों के जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. प्रेम प्रसंग में नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

मेष राशि के लिए उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें.

