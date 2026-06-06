Mesh Weekly Horoscope (7 To 13 June 2026): मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह “हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम” की कहावत हमेशा याद रखनी चाहिए. यह सप्ताह आपके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है.

भाग्य का साथ अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने के कारण कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, लेकिन ऐसे समय में आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी सफलता होगी.

करियर और नौकरी

सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं. आपके कई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह सजग रहने की आवश्यकता है.

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किसी भी जिम्मेदारी को हल्के में लेने या टालमटोल करने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों की निगाह आपके कामकाज पर बनी रहेगी, इसलिए अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने से राहत महसूस होगी.

व्यापार और धन

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा. किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने या कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को दस्तावेजों और आर्थिक लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. हालांकि सप्ताह के अंत तक कोई नया ग्राहक या व्यावसायिक अवसर मिलने के संकेत हैं, जिससे भविष्य में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी रहेगा.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

घर-परिवार में सामान्य माहौल बना रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं. ऐसे समय में अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखें. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे.

प्रेम संबंध और स्वास्थ्य

यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी अनबन चल रही थी तो सप्ताह के उत्तरार्ध में बातचीत के जरिए रिश्तों में सुधार आने की संभावना है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय लेने से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से आलस्य और अनियमित दिनचर्या से बचना होगा. पर्याप्त नींद लें और खानपान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय

प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना का भोग लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी.

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