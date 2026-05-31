हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: काम का दबाव, लव लाइफ में इमोशनल होकर फैसला न लें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: काम का दबाव, लव लाइफ में इमोशनल होकर फैसला न लें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 May 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Weekly Horoscope (31 May To 6 June 2026): मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस सप्ताह आपके जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नजर आएंगी तो कभी कुछ चुनौतियां मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं. ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी.

काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी से मिलेगी सफलता

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. हफ्ते की शुरुआत में कामकाज का दबाव ज्यादा होगा और अचानक कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सिर पर आ सकती हैं. आपको इन्हें निभाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इस समय आपकी सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें.

नौकरीपेशा महिलाओं के लिए यह समय कुछ अधिक कठिन हो सकता है. विदेश में करियर या व्यापार बनाने की कोशिश कर रहे लोगों को कुछ रुकावटें आ सकती हैं. कारोबार में प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है. युवा वर्ग अपना समय मौज-मस्ती में बिताएंगे, लेकिन प्यार के मामलों में भावुक होकर कोई भी फैसला न लें. जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है इसलिए उनकी बातों को समझना जरूरी होगा.

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी कब ? जानें डेट, मुहूर्त, चंद्रोदय समय

करियर और कार्यक्षेत्र

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको अपनी क्षमता साबित करने के कई अवसर मिल सकते हैं. हालांकि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. विदेश से जुड़े कार्यों में देरी संभव है, लेकिन प्रयास जारी रखने पर भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. सप्ताह के मध्य में धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. पुराने निवेशों से धीरे-धीरे लाभ मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है. मौसम में बदलाव के कारण थकान, सिरदर्द या पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा. किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. प्रेमी युगलों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिन्हें बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करना चाहिए. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के साथ समय बिताना और खुलकर संवाद करना बेहद जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में रिश्तों में सुधार और आपसी विश्वास बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

Vrishchik June Horoscope 2026: वृश्चिक जून मासिक राशिफल, अचानक बड़ा खर्चा बढ़ा सकता है तनाव, बचत जरुरी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Mesh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: काम का दबाव, लव लाइफ में इमोशनल होकर फैसला न लें, देखें साप्ताहिक राशिफल
काम का दबाव, लव लाइफ में इमोशनल होकर फैसला न लें, देखें मेष साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास की पूर्णिमा आज, नोट करें स्नान दान का समय
Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास की पूर्णिमा आज, नोट करें स्नान दान का समय
धर्म
Vat Purnima Vrat 2026: बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की डेट, अब 15 नहीं 45 दिन बाद होगी पूजा ये है बड़ा कारण‍!
Vat Purnima Vrat 2026: बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की डेट, अब 15 नहीं 45 दिन बाद होगी पूजा ये है बड़ा कारण‍!
धर्म
Aaj Ka Panchang 31 May 2026: आज पूर्णिमा पर स्नान-दान मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज पूर्णिमा पर स्नान-दान मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बारिश और ठंडी हवाओं से दिल्ली को राहत, IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए जारी किया अलर्ट
बारिश और ठंडी हवाओं से दिल्ली को राहत, IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए जारी किया अलर्ट
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
महिमा चौधरी की बेटी अरियाना की 'हमशक्ल', 'परदेस' एक्ट्रेस बोलीं- कैसे दो लोग इतने एक-जैसे लग सकते हैं
महिमा चौधरी की बेटी अरियाना की 'हमशक्ल', 'परदेस' एक्ट्रेस बोलीं- कैसे दो लोग इतने एक-जैसे लग सकते हैं
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
डीके शिवकुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा न्योता
डीके शिवकुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा न्योता
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
ट्रेंडिंग
Video: 'त्योहार की तरह मनाया बर्थडे' बिल्ली के लिए किए गए इंतजाम देख उड़े यूजर्स के होश
'त्योहार की तरह मनाया बर्थडे' बिल्ली के लिए किए गए इंतजाम देख उड़े यूजर्स के होश
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget