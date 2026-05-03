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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: मेष राशि विरोधी पर पाएंगे जीत, धन लाभ के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: मेष राशि विरोधी पर पाएंगे जीत, धन लाभ के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 2-9 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 07:00 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (3 to 9 May 2026): मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर सकारात्मक और प्रगति देने वाला रहने के संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खास तौर पर अनुकूल रहेगी, जहां आप अपने कामकाज में एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे.

लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं, और खास बात यह है कि किसी मित्र या करीबी की मदद से आपको बड़ी राहत मिल सकती है. आपकी वाक्पटुता और संवाद करने की क्षमता इस दौरान आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी, जिससे आप लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और अपने पक्ष में माहौल बना पाएंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. विरोधी सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. आपकी समझदारी और रणनीति उन्हें पीछे छोड़ देगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. नए अवसर सामने आ सकते हैं और पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लिया था, तो इस सप्ताह उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति

इस सप्ताह धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग हैं. रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और अचानक धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह के मध्य भाग में आपका रुझान सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा. आप किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे मन को शांति और संतोष मिलेगा. इस दौरान रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे. जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या रिश्ता तय होने की संभावना बन रही है. वहीं, विवाहित जातकों का जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे और आपसी समझ भी मजबूत होगी.

यात्रा

सप्ताह के अंत में आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जो मुख्य रूप से व्यापार या कामकाज से जुड़ी होगी. यह यात्रा आपके लिए उम्मीद से ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है और भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है. इस दौरान बनाए गए नए संपर्क आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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