Mesh Weekly Horoscope (3 to 9 May 2026): मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर सकारात्मक और प्रगति देने वाला रहने के संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खास तौर पर अनुकूल रहेगी, जहां आप अपने कामकाज में एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे.

लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं, और खास बात यह है कि किसी मित्र या करीबी की मदद से आपको बड़ी राहत मिल सकती है. आपकी वाक्पटुता और संवाद करने की क्षमता इस दौरान आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी, जिससे आप लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और अपने पक्ष में माहौल बना पाएंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. विरोधी सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. आपकी समझदारी और रणनीति उन्हें पीछे छोड़ देगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. नए अवसर सामने आ सकते हैं और पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लिया था, तो इस सप्ताह उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति

इस सप्ताह धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग हैं. रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और अचानक धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह के मध्य भाग में आपका रुझान सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा. आप किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे मन को शांति और संतोष मिलेगा. इस दौरान रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे. जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या रिश्ता तय होने की संभावना बन रही है. वहीं, विवाहित जातकों का जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे और आपसी समझ भी मजबूत होगी.

यात्रा

सप्ताह के अंत में आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जो मुख्य रूप से व्यापार या कामकाज से जुड़ी होगी. यह यात्रा आपके लिए उम्मीद से ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है और भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है. इस दौरान बनाए गए नए संपर्क आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

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