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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष वालों को मेहनत का मिलेगा इनाम या ऑफिस में होगा बड़ा विवाद, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष वालों को मेहनत का मिलेगा इनाम या ऑफिस में होगा बड़ा विवाद, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Updated at : 27 Jun 2026 05:30 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (28 June to 4 July 2026): जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य और खुशियों से भरा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलने की उम्मीद है. कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहकर्मियों दोनों का सहयोग मिलने से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. इस सप्ताह कारोबार से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं, जिनका असर भविष्य में भी सकारात्मक रहेगा.

कार्यस्थल और व्यवसाय
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की प्रशंसा होगी. जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें अब उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार और नई योजनाओं पर विचार करने का हो सकता है. पुराने संपर्कों से भी लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप किसी नई साझेदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

मान-सम्मान और सामाजिक जीवन
सप्ताह के बीच में आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और आपको किसी खास मंच पर सम्मानित भी किया जा सकता है. आपकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी. लोग आपके विचारों और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होंगे. परिवार और समाज दोनों जगह आपका सम्मान बढ़ेगा.

राजनीति और शिक्षा
राजनीति से जुड़े लोगों को कोई नई जिम्मेदारी या प्रतिष्ठित पद मिल सकता है. यह समय आपकी छवि को मजबूत करने वाला साबित होगा. वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित और लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. किसी पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचकर चलेंगे तो भविष्य के लिए बचत मजबूत होगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ समझदारी बढ़ेगी. यदि पहले किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो अब उसे बातचीत से दूर किया जा सकेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. अविवाहित लोगों को भी किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य और सलाह
स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा. दिनचर्या संतुलित रखें और किसी भी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें. यही इस सप्ताह आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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