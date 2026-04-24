Mesh Weekly Horoscope (26 April to 2 May 2026): इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए समय सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने का है. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपने फैसले खुद लें और काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें. सतर्क रहकर लिए गए निर्णय ही आपको सही दिशा देंगे.

करियर और व्यवसाय

सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र में अधिक दबाव के साथ हो सकती है. काम का बोझ बढ़ेगा और आपको समय पर सभी जिम्मेदारियां पूरी करने की चुनौती मिलेगी. विरोधियों से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें. व्यापारियों को लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. बिना जांच-पड़ताल के कोई भी डील फाइनल न करें. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

धन

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. छोटी-सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है. बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें. सुरक्षित निवेश और सोच-समझकर किया गया खर्च ही आपको स्थिरता देगा.

कोर्ट-कचहरी और विवाद

सप्ताह के मध्य में किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले के चलते भागदौड़ बढ़ सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में समय और ऊर्जा दोनों खर्च होंगे. ऐसे समय में भावनात्मक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं, तभी स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं. छोटी बातों को नजरअंदाज करना और पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना जरूरी है. विवाद से बचें और रिश्ते को संभालने के लिए धैर्य रखें. सही संवाद से रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं.

जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस समय उनकी देखभाल और सहयोग करना जरूरी होगा. आपका साथ और समझदारी वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी. सप्ताह के अंत में घरेलू वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है. इस समय धैर्य और संयम से काम लें. बातचीत और समझदारी से स्थिति को संभालने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव और थकान इस सप्ताह आपको परेशान कर सकते हैं. काम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे.

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