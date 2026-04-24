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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: मेष वालों के बेवजह खर्चे बढ़ाएंगी टेंशन, इन कामों पर रहें सतर्क, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: मेष वालों के बेवजह खर्चे बढ़ाएंगी टेंशन, इन कामों पर रहें सतर्क, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (26 April to 2 May 2026): इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए समय सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने का है. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपने फैसले खुद लें और काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें. सतर्क रहकर लिए गए निर्णय ही आपको सही दिशा देंगे.

करियर और व्यवसाय

सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र में अधिक दबाव के साथ हो सकती है. काम का बोझ बढ़ेगा और आपको समय पर सभी जिम्मेदारियां पूरी करने की चुनौती मिलेगी. विरोधियों से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें. व्यापारियों को लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. बिना जांच-पड़ताल के कोई भी डील फाइनल न करें. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

धन

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. छोटी-सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है. बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें. सुरक्षित निवेश और सोच-समझकर किया गया खर्च ही आपको स्थिरता देगा.

कोर्ट-कचहरी और विवाद

सप्ताह के मध्य में किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले के चलते भागदौड़ बढ़ सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में समय और ऊर्जा दोनों खर्च होंगे. ऐसे समय में भावनात्मक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं, तभी स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं. छोटी बातों को नजरअंदाज करना और पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना जरूरी है. विवाद से बचें और रिश्ते को संभालने के लिए धैर्य रखें. सही संवाद से रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं.

जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस समय उनकी देखभाल और सहयोग करना जरूरी होगा. आपका साथ और समझदारी वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी. सप्ताह के अंत में घरेलू वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है. इस समय धैर्य और संयम से काम लें. बातचीत और समझदारी से स्थिति को संभालने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव और थकान इस सप्ताह आपको परेशान कर सकते हैं. काम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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