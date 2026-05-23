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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: मेष को सीनियर्स का साथ चखाएगा सफलता का स्वाद, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: मेष को सीनियर्स का साथ चखाएगा सफलता का स्वाद, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 2-9 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 23 May 2026 05:30 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (24 to 30 May 2026): मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस सप्ताह आपके जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नजर आएंगी तो कभी कुछ चुनौतियां मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं. ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी.

सप्ताह की शुरुआत

सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ और आर्थिक दबाव के साथ हो सकती है. अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आने से आपका बजट प्रभावित हो सकता है. घरेलू जरूरतों, वाहन, स्वास्थ्य या किसी करीबी व्यक्ति की मदद के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है. आय की तुलना में खर्च अधिक रहने से मन थोड़ा परेशान रहेगा. इसलिए इस सप्ताह पैसों का प्रबंधन सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और सावधानी से काम करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर अधिकारियों के साथ मतभेद होने की आशंका बन रही है. ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखें.

काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव और थकान महसूस होगी. कुछ लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. हालांकि अगर आप धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. खासतौर पर जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखें. किसी भी नए काम या योजना में पैसा लगाने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. इस सप्ताह बड़े आर्थिक लाभ के योग कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. साझेदारी में व्यापार करने वालों को अपने पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि धोखा मिलने या नुकसान होने की संभावना बन सकती है. कागजी कार्यवाही और लेन-देन में पूरी सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी. व्यस्त दिनचर्या के कारण आप अपनों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं. ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय परिवार और प्रियजनों के लिए जरूर निकालें. प्रेम संबंधों में भी संयम बनाए रखने की जरूरत है. प्रेम प्रसंग में उतावलापन या दिखावा करना आपके रिश्ते में दूरी पैदा कर सकता है. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा.

स्वास्थ्य

इस सप्ताह मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. सिरदर्द, थकान और अनिद्रा जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें. योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी साबित होंगे.

उपाय

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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