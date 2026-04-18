Mesh Weekly Horoscope (20 to 26 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक नए मोड़ की शुरुआत लेकर आ सकता है. लंबे समय से जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, अब उनके समाधान के संकेत मिल रहे हैं. खासकर सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. यह समय आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला रहेगा और आप अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट नजर आएंगे.

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी पदोन्नति या मनचाहे ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है. जो लोग लंबे समय से अपने काम में पहचान पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब सराहना मिलने के योग बन रहे हैं. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, क्योंकि उन्हें घर और ऑफिस दोनों जगह सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा.

कानूनी मामलों में राहत

सप्ताह के मध्य में कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने की प्रबल संभावना है. यदि कोई केस लंबे समय से चल रहा है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. इसके अलावा, विरोधी पक्ष समझौते के लिए भी आगे आ सकता है. यह समय आपको मानसिक शांति देने वाला साबित होगा. साथ ही, जो लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहे थे, उनकी योजनाएं विफल होती नजर आएंगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह खासा लाभकारी साबित हो सकता है. जो लोग लंबे समय से अपने बिजनेस को विस्तार देने की योजना बना रहे थे, अब उन्हें उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. नए अवसर सामने आएंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. निवेश से जुड़े निर्णय भी इस समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

शिक्षा और रोजगार

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम भी मिलने लगेगा. सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं, जैसे परीक्षा में सफलता या किसी प्रतियोगिता में उपलब्धि. वहीं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर की दिशा स्पष्ट होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आपके लव पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी.

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