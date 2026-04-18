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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: मेष वालों के करियर में आएगा नया मोड़, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: मेष वालों के करियर में आएगा नया मोड़, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (20 to 26 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक नए मोड़ की शुरुआत लेकर आ सकता है. लंबे समय से जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, अब उनके समाधान के संकेत मिल रहे हैं. खासकर सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. यह समय आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला रहेगा और आप अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट नजर आएंगे.

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी पदोन्नति या मनचाहे ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है. जो लोग लंबे समय से अपने काम में पहचान पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब सराहना मिलने के योग बन रहे हैं. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, क्योंकि उन्हें घर और ऑफिस दोनों जगह सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा.

कानूनी मामलों में राहत

सप्ताह के मध्य में कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने की प्रबल संभावना है. यदि कोई केस लंबे समय से चल रहा है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. इसके अलावा, विरोधी पक्ष समझौते के लिए भी आगे आ सकता है. यह समय आपको मानसिक शांति देने वाला साबित होगा. साथ ही, जो लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहे थे, उनकी योजनाएं विफल होती नजर आएंगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह खासा लाभकारी साबित हो सकता है. जो लोग लंबे समय से अपने बिजनेस को विस्तार देने की योजना बना रहे थे, अब उन्हें उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. नए अवसर सामने आएंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. निवेश से जुड़े निर्णय भी इस समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

शिक्षा और रोजगार

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम भी मिलने लगेगा. सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं, जैसे परीक्षा में सफलता या किसी प्रतियोगिता में उपलब्धि. वहीं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर की दिशा स्पष्ट होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आपके लव पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

प्रेम और दांपत्य जीवन में मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

लव लाइफ खुशियों से भरी रहेगी, रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

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