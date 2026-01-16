Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष साप्ताहिक राशिफल, सफलता, सम्मान और रिश्तों में खुशियों का संयोग
Mesh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): मेष राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय मेष राशि के लिए सफलता और सौभाग्य से भरा रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा, अटके काम पूरे होंगे. करियर, व्यापार और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. प्रेम जीवन अच्छा और सेहत सामान्य रहेगी.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)
- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है. इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके प्लान पूरे होते हुए नजर आएंगे. इस दौरान छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद चीजें आपके पक्ष में रहेंगी.
- कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे. सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने और मान-सम्मान मिलने का अवसर बनेंगे. यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह अपने कामकाज में आमूल-चूल बदलाव लाने पड़ सकते हैं.
- खास बात ये कि ये बदलाव आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे. यदि आपके कामकाज में लंबे समय से कोई अवरोध आ रहा था तो इस सप्ताह के अंत तक वह दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है.
- यदि किसी आत्मीयजन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या मनभेद चल रहा था तो इस सप्ताह वह दूर हो जाएगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ हंसी-खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. लव लाइफ शानदार बनी रहेगी. सेहत सामान्य रहेगी.
मेष राशि के लिए उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL