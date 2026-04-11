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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ेगा, मेहनत दिला सकती है प्रमोशन

Mesh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ेगा, मेहनत दिला सकती है प्रमोशन

Mesh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): मेष राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 08:01 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना या अहंकार में आकर किसी से कटु शब्द बोलना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
  • खासतौर पर पुराने और करीबी रिश्तों में दरार आने की संभावना बन सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
  • इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. सप्ताह के मध्य में मौसम बदलने या किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण आपको शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
  • खानपान का ध्यान रखें और समय पर आराम करना जरूरी होगा. यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें.
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रतिस्पर्धा से भरा रह सकता है. आपके प्रतिद्वंद्वी आपको चुनौती देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अपने काम में और अधिक मेहनत और सतर्कता बरतनी पड़ेगी.
  • वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा दबाव भरा रह सकता है. ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसके कारण काम का बोझ बढ़ेगा. हालांकि आपकी मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम जरूर देगी, इसलिए घबराने की बजाय धैर्य से काम लें.
  • आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह के बीच में अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. सोच-समझकर ही धन का उपयोग करें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें.
  • सप्ताह के अंत में आपको परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. अचानक किसी यात्रा का प्लान बन सकता है, चाहे वह लंबी दूरी की हो या छोटी. यह यात्रा आपके लिए मानसिक रूप से सुकून देने वाली साबित हो सकती है और परिवार के साथ संबंध भी मजबूत होंगे.
  • प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद से बचें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. वहीं दांपत्य जीवन की बात करें तो उसमें मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपको धैर्य, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Mesh Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

प्रेम संबंधों के मामले में इस सप्ताह मेष राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें और पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद से बचें।

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