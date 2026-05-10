यह सप्ताह आपकी सूझबूझ, सकारात्मक सोच और मित्रों के सहयोग से समस्याओं से निकलने में मदद करेगा। कारोबार में रुके कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
Mesh Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: मेष का अब शुरू होगा सुनहरा समय, भाग्य देगा साथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10-16 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope (10 to 16 May 2026): ये सप्ताह आपकी सूझबूझ, सकारात्मक सोच और करीबी मित्रों का सहयोग आपको समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करेगा. कारोबार में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. किसी पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं.
करियर और नौकरी
कार्यक्षेत्र की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपको सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. ऑफिस में टीमवर्क के जरिए आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. जो लोग नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
सप्ताह के मध्य में अचानक कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी जरूरी काम में रुकावट आने के कारण चिंता बनी रह सकती है.
पारिवारिक जीवन
इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी व्यस्त लेकिन सकारात्मक रहने वाली है. घर-परिवार में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. घर में पूजा-पाठ, हवन या किसी शुभ कार्य के कारण रिश्तेदारों और करीबी लोगों का आना-जाना लगा रहेगा. इससे मानसिक रूप से आपको शांति और ऊर्जा महसूस होगी. परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही कुछ पारिवारिक दूरियां भी कम हो सकती हैं.
व्यापार और आर्थिक स्थिति
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है. कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं. हालांकि भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में विवाद बढ़ सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में समय और धन दोनों खर्च होने की संभावना है. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो इस सप्ताह विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.
स्वास्थ्य
इस दौरान परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का मुख्य कारण बन सकती है. साथ ही आपको भी स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत होगी. मौसम बदलने के कारण कमजोरी, थकान या पुरानी बीमारी उभर सकती है. खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें तथा तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.
प्रेम और दांपत्य जीवन
प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा. पार्टनर से मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं या किसी बात को लेकर दूरी महसूस हो सकती है. ऐसे में रिश्ते में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी बातों को तूल देने से बचें. जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
हालांकि यह कठिन समय ज्यादा लंबा नहीं रहेगा. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.
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Frequently Asked Questions
यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
करियर और नौकरी के लिहाज से यह सप्ताह कैसा है?
सप्ताह की शुरुआत में सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नौकरी बदलने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मध्य में समस्याएँ आ सकती हैं।
पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
सप्ताह की शुरुआत व्यस्त लेकिन सकारात्मक रहेगी। घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह कैसा है?
व्यापार में लाभकारी लाभ मिलेगा, लेकिन संपत्ति से जुड़े मामलों में विवाद बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में सतर्क रहें, अंत तक परिस्थितियां सुधरेंगी।
स्वास्थ्य के प्रति मेष राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
बुजुर्गों की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। मौसम बदलने से कमजोरी या पुरानी बीमारी उभर सकती है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें।
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