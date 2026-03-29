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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: बिजनेस में हाथ लगेगी मुनाफे की चाबी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: बिजनेस में हाथ लगेगी मुनाफे की चाबी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मेष राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 29 Mar 2026 08:00 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग किसी वरदान से कम नहीं है. व्यापार की बात करें तो नए टैरिफ एंड टैक्स नियमों को समझना आपके लिए मुनाफे की चाबी साबित होगा.
  • जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उन्हें कच्चे माल की कीमतों में राहत मिल सकती है.
  • पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने मतभेद सुलझेंगे और आप एक नए जॉइंट वेंचर की नींव रख सकते हैं.
  • एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है, आपकी मेहनत खुद बोलेगी.
  • वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन वीकेंड तक आप सुपरवुमन की तरह उभरेंगी.
  • विदेश में कार्यरत एम्प्लॉयड पर्सन को रेजिडेंसी या वीजा विस्तार की अच्छी खबर मिल सकती है.
  • पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है,
  • विशेषकर सप्ताह के मध्य में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.
  • विद्यार्थियों का जीवन परिवार पर निर्भर रहेगा. परिवार के माहौल के अनुसार ही पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है.
  • स्टूडेंट्स के लिए यह समय रटने के बजाय कॉन्सेप्ट समझने और क्लियर करने का है.
  • आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी तकनीक में बदलाव करना चाहिए, जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा.
  • पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग आर्थिक मजबूती लाएगा.
  • लव लाइफ में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, पार्टनर को समय दें.
  • अन मैरिड पर्सन के लिए किसी पुराने मित्र की तरफ से प्रस्ताव आ सकता है.
  • मैरिड पर्सन के लिए यह वीक बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित रहेगा.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है.
  • सकारात्मकता की ओर बढ़ें, भाग्य आपके साथ है.

उपाय - इस सप्ताह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Aries Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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