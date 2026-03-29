Mesh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: बिजनेस में हाथ लगेगी मुनाफे की चाबी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Mesh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मेष राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग किसी वरदान से कम नहीं है. व्यापार की बात करें तो नए टैरिफ एंड टैक्स नियमों को समझना आपके लिए मुनाफे की चाबी साबित होगा.
- जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उन्हें कच्चे माल की कीमतों में राहत मिल सकती है.
- पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने मतभेद सुलझेंगे और आप एक नए जॉइंट वेंचर की नींव रख सकते हैं.
- एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है, आपकी मेहनत खुद बोलेगी.
- वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन वीकेंड तक आप सुपरवुमन की तरह उभरेंगी.
- विदेश में कार्यरत एम्प्लॉयड पर्सन को रेजिडेंसी या वीजा विस्तार की अच्छी खबर मिल सकती है.
- पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है,
- विशेषकर सप्ताह के मध्य में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.
- विद्यार्थियों का जीवन परिवार पर निर्भर रहेगा. परिवार के माहौल के अनुसार ही पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है.
- स्टूडेंट्स के लिए यह समय रटने के बजाय कॉन्सेप्ट समझने और क्लियर करने का है.
- आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी तकनीक में बदलाव करना चाहिए, जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा.
- पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग आर्थिक मजबूती लाएगा.
- लव लाइफ में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, पार्टनर को समय दें.
- अन मैरिड पर्सन के लिए किसी पुराने मित्र की तरफ से प्रस्ताव आ सकता है.
- मैरिड पर्सन के लिए यह वीक बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित रहेगा.
- स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है.
- सकारात्मकता की ओर बढ़ें, भाग्य आपके साथ है.
उपाय - इस सप्ताह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी।
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