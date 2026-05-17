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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: विदेश जाने वालों की अड़चने खत्म होगी, मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल देखें

Mesh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: विदेश जाने वालों की अड़चने खत्म होगी, मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल देखें

Mesh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मेष राशि के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 17 May 2026 05:20 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मेष राशि वालों के लिए 17 से 23 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और करियर

वीक स्टार्टिंग कई नए अवसर और कुछ छुपी चुनौतियां लेकर आएगा. बिजनेस पार्टनरशिप में शुरुआत में थोड़ी गलतफहमी बन सकती है, खासकर पैसों और जिम्मेदारियों को लेकर, लेकिन समय रहते बातचीत करने से स्थिति संभल जाएगी. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, आयात-निर्यात, ऑनलाइन बिजनेस या मल्टीनेशनल डील में हैं, उन्हें किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है.

बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन दोनों के लिए यह समय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने का रहेगा, हालांकि प्रतिस्पर्धी लोग आपकी योजनाओं पर नजर रख सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को जून के इस समय में ऑफिस राजनीति से बचकर चलना होगा. विदेश में नौकरी करने वाले या विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इंटरव्यू या वीजा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से मुलाकात भविष्य में बड़े अवसर दिला सकती है. जो लोग लंबे समय से नई डील या नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा. अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करने से लाभ मिलेगा. कुछ लोगों को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी.

शिक्षा

छात्रों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने की जरूरत होगी क्योंकि मन बार-बार भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रिसर्च या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय नई स्किल सीखने का रहेगा.

किस क्षेत्र में लाभ

कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर, डिजाइनर, संगीत और अभिनय से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया या किसी बड़े मंच से पहचान मिल सकती है. आपके काम की सराहना होगी और नए फॉलोअर्स या दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अचानक किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है. खिलाड़ी वर्ग के लिए मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखाई देगा लेकिन फिटनेस पर विशेष ध्यान जरूरी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है लेकिन बड़े बुजुर्गों का सहयोग रिश्तों को टूटने नहीं देगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेंगे, कुछ लोगों को अपने पार्टनर से शिकायत हो सकती है कि उन्हें समय नहीं मिल रहा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. संतान पक्ष से खुशी भी मिलेगी लेकिन उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. जून की आने वाली छुट्टियों में परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या हिल स्टेशन घूमने की योजना बन सकती है, हालांकि खर्च अपेक्षा से ज्यादा हो सकता है.

आर्थिक स्थिति

इस समय आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा. शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या ऑनलाइन निवेश में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे राहत महसूस होगी.

स्वास्थ्य और यात्रा

स्वास्थ्य में सिरदर्द, नींद की कमी और पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. यात्रा के दौरान सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा का ध्यान रखें क्योंकि लापरवाही नुकसान करा सकती है. मौसम बदलने के कारण एलर्जी या वायरल जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा. देर रात तक जागने और अनियमित खानपान से बचें, वरना थकान और कमजोरी बढ़  सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:20 AM (IST)
Tags :
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