Mesh Saptahik Rashifal (3 to 9 August 2026): इस सप्ताह मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे.

करियर और आर्थिक स्थिति

यदि आप नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है. कारोबारियों के लिए समय लाभदायक रहेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे. यदि कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना प्रबल रहेगी. सरकारी विभागों या कानूनी मामलों में भी आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है.

पारिवारिक जीवन

परिवार का माहौल पूरे सप्ताह सुखद और सकारात्मक रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय रिश्तेदार या मित्र के घर आने से खुशियों का वातावरण बनेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. यदि परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो उन्हें सुलझाने का अच्छा समय है. घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ यादगार पल बिताएंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. साथी की ओर से कोई उपहार या सरप्राइज मिलने की संभावना भी है, जिससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी. जो लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी हर निर्णय में आपका साथ देगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे.

धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां

यह सप्ताह आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ रहेगा. पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान या किसी मंदिर के दर्शन का अवसर मिल सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में आपकी सक्रिय भूमिका भी रह सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है. बदलते मौसम का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए खानपान में संतुलन बनाए रखें. तली-भुनी और अधिक मसालेदार चीजों से बचें तथा पर्याप्त पानी पीएं. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी. यदि पहले से कोई पुरानी समस्या है तो समय पर डॉक्टर की सलाह लेने में लापरवाही न करें. सप्ताह के अंत तक ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि महसूस होगी.

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