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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: मेष को करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक! इन बातों को नजरअंदाज न करें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: मेष को करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक! इन बातों को नजरअंदाज न करें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 06:00 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal (3 to 9 August 2026): इस सप्ताह मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे.

करियर और आर्थिक स्थिति

 यदि आप नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है. कारोबारियों के लिए समय लाभदायक रहेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे. यदि कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना प्रबल रहेगी. सरकारी विभागों या कानूनी मामलों में भी आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है.

पारिवारिक जीवन

परिवार का माहौल पूरे सप्ताह सुखद और सकारात्मक रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय रिश्तेदार या मित्र के घर आने से खुशियों का वातावरण बनेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. यदि परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो उन्हें सुलझाने का अच्छा समय है. घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ यादगार पल बिताएंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. साथी की ओर से कोई उपहार या सरप्राइज मिलने की संभावना भी है, जिससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी. जो लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी हर निर्णय में आपका साथ देगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे.

धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां

यह सप्ताह आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ रहेगा. पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान या किसी मंदिर के दर्शन का अवसर मिल सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में आपकी सक्रिय भूमिका भी रह सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है. बदलते मौसम का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए खानपान में संतुलन बनाए रखें. तली-भुनी और अधिक मसालेदार चीजों से बचें तथा पर्याप्त पानी पीएं. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी. यदि पहले से कोई पुरानी समस्या है तो समय पर डॉक्टर की सलाह लेने में लापरवाही न करें. सप्ताह के अंत तक ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि महसूस होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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