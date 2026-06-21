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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: प्रॉपर्टी खरीदने का सपना होगा पूरा, मिलेगी खास से मदद, मेष का साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: प्रॉपर्टी खरीदने का सपना होगा पूरा, मिलेगी खास से मदद, मेष का साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मेष राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
वीक की शुरुआत बिजनेस के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकती है. पार्टनरशिप से जुड़े नए प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे एन्सेस्ट्रल बिजनेस को भी नई दिशा और विस्तार मिल सकता है. जो लोग हाल ही में बिजनेस में उतरे हैं, उन्हें मार्केट में जल्दबाजी से बचते हुए हर निर्णय सोच-समझकर लेना होगा.

बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नई मशीनरी, उपकरण या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो बैंक लोन से जुड़े कार्य आसानी से आगे बढ़ सकते हैं. कानूनी मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं और विरोधियों की बनाई रणनीतियां कमजोर पड़ सकती हैं. आर्थिक रूप से यह समय मजबूत रहेगा और अचानक धन लाभ या पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना भी बन सकती है. निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:
घर-परिवार में सुखद और उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम, विवाह या शुभ आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. रिश्तेदारों के साथ पुराने विवाद या गलतफहमियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी और संबंधों में मधुरता लौटेगी. प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा, पूजा-पाठ, दान-पुण्य या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी के सहयोग से मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे.

करियर और नौकरी:
जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त हो सकती हैं. नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर सामने आएंगे. बेरोजगार लोगों को नई नौकरी या किसी बड़े संस्थान से ऑफर मिलने की संभावना है. ऑफिस में को-वर्कर, जूनियर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे प्रमोशन, इंक्रीमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ के रास्ते खुल सकते हैं. टीमवर्क और बेहतर कम्युनिकेशन आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

शिक्षा और युवा वर्ग:
जनरल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुरुआत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि और पहचान मिल सकती है. नई पीढ़ी के युवा अपने करियर और भविष्य को लेकर अधिक केंद्रित रहेंगे और लंबे समय की योजना पर काम करेंगे. नई स्किल सीखने और नेटवर्क बढ़ाने से लाभ मिलेगा.

सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य:
राजनीति, समाज सेवा या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को जनता के बीच अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी और सम्मान में वृद्धि हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कामकाज और यात्राओं की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:15 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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