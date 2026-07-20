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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: मेष वालों का बेवजह बढ़ेगा खर्च, करियर में मिलेगा सीनियर्स का साथ, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: मेष वालों का बेवजह बढ़ेगा खर्च, करियर में मिलेगा सीनियर्स का साथ, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:00 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal (20 to 26 July 2026):  मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत कुछ बड़े खर्चों के साथ हो सकती है, जिससे आपका बजट प्रभावित होगा. यदि आप नया वाहन, प्रॉपर्टी या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचें.

आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. इस दौरान अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, अन्यथा बाद में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है.

करियर और कारोबार

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. काम का दबाव अधिक रहेगा और समय पर लक्ष्य पूरे करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि सप्ताह के मध्य में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो सप्ताह के अंत तक कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. बाजार की परिस्थितियों के कारण लाभ में कमी और खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. किसी पुराने ग्राहक या व्यापारिक साझेदार के साथ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. नए निवेश या बड़े व्यापारिक विस्तार का निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अपनी साख बनाए रखने और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए गुणवत्ता और समय पर सेवा देने पर विशेष ध्यान दें.

परिवार और रिश्ते

सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिसके कारण अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं. घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. रिश्तेदारों के साथ बातचीत में कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें. किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है.

शिक्षा और प्रेम जीवन

छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है और सोशल मीडिया या अन्य गतिविधियों में समय अधिक व्यतीत होने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुशासित दिनचर्या अपनाने की आवश्यकता होगी. प्रेम संबंधों में भी यह सप्ताह सामान्य रहेगा. लव पार्टनर से मुलाकात में बाधाएं आ सकती हैं या किसी छोटी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है. ऐसे में गुस्से की बजाय धैर्य और संवाद का सहारा लें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी निर्णय में उनकी राय अवश्य लें.

स्वास्थ्य

इस सप्ताह मानसिक तनाव और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान और नींद की अनदेखी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है. नियमित योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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