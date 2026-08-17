Mesh Saptahik Rashifal (17 to 22 August 2026): मेष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है. अचानक आने वाली चुनौतियों के कारण कभी-कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. इस समय अपनी वाणी और व्यवहार पर खास तौर पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

कठोर शब्दों की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ें. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद होने की स्थिति में अपनी बात शांत तरीके से रखें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

आर्थिक स्थिति और करियर

सप्ताह के बीच में परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही हैं. आपको संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के अतिरिक्त स्रोत मिल सकते हैं और संचित धन में बढ़ोतरी हो सकती है. कारोबार में फंसा हुआ आपका धन अप्रत्याशित रूप से वापस आ सकता है. पुराने निवेश, सट्टा या लॉटरी से लाभ होने के आसार हैं, हालांकि जोखिम वाले आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. आपसी सहमति से संपत्ति विवाद सुलझ सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी कोई सकारात्मक अवसर मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. प्रेम जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद संबंध अच्छे रहेंगे. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत करके भविष्य की योजना बना सकते हैं. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

सप्ताह के अंत में रहें सतर्क

सप्ताह के अंत में किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में परेशानी हो सकती है. किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव और थकान को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त आराम लेने और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे. कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहने के बाद मध्य और अंत में कई मामलों में राहत और लाभ के अवसर लेकर आ सकता है.

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