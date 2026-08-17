स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मेष राशि वालों की लाइफ में आएगा ट्विस्ट! मिल रहे खास संकेत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मेष राशि वालों की लाइफ में आएगा ट्विस्ट! मिल रहे खास संकेत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Rashifal (17 to 22 August 2026): मेष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है. अचानक आने वाली चुनौतियों के कारण कभी-कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. इस समय अपनी वाणी और व्यवहार पर खास तौर पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. 

कठोर शब्दों की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ें. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद होने की स्थिति में अपनी बात शांत तरीके से रखें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

आर्थिक स्थिति और करियर

सप्ताह के बीच में परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही हैं. आपको संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के अतिरिक्त स्रोत मिल सकते हैं और संचित धन में बढ़ोतरी हो सकती है. कारोबार में फंसा हुआ आपका धन अप्रत्याशित रूप से वापस आ सकता है. पुराने निवेश, सट्टा या लॉटरी से लाभ होने के आसार हैं, हालांकि जोखिम वाले आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. आपसी सहमति से संपत्ति विवाद सुलझ सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी कोई सकारात्मक अवसर मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. प्रेम जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद संबंध अच्छे रहेंगे. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत करके भविष्य की योजना बना सकते हैं. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

सप्ताह के अंत में रहें सतर्क

सप्ताह के अंत में किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में परेशानी हो सकती है. किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव और थकान को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त आराम लेने और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे. कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहने के बाद मध्य और अंत में कई मामलों में राहत और लाभ के अवसर लेकर आ सकता है.

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Mesh Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मेष राशि वालों की लाइफ में आएगा ट्विस्ट! मिल रहे खास संकेत, देखें साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि वालों की लाइफ में आएगा ट्विस्ट! मिल रहे खास संकेत, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Onam 2026: केरल में दिखने लगी 'ओणम' की रंगत! जानें मुख्य तिथि, 10 दिनों का पर्व और इसका पौराणिक महत्व
Onam 2026: केरल में दिखने लगी 'ओणम' की रंगत! जानें मुख्य तिथि, 10 दिनों का पर्व और इसका पौराणिक महत्व
धर्म
Mahadev Symbols: क्यों धारण करते हैं शिवजी गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा? जानिए त्रिशूल-डमरू का गहरा रहस्य
Mahadev Symbols: क्यों धारण करते हैं शिवजी गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा? जानिए त्रिशूल-डमरू का गहरा रहस्य
धर्म
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर बन रहा दुर्लभ संयोग, इन 5 मंत्रों से दूर होगा कालसर्प दोष!
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर बन रहा दुर्लभ संयोग, इन 5 मंत्रों से दूर होगा कालसर्प दोष!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
पंजाब
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
टेक्नोलॉजी
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
ट्रेंडिंग
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget