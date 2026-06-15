Mesh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस: वीक की स्टार्टिंग आपके लिए व्यापार में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रही है. अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो इस वीक आपके पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप स्थिति संभाल लेंगे.

पैतृक बिजनेस यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस में पिता या बड़े बुजुर्गों के सहयोग से बड़ा मुनाफा होगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, वे वैश्विक स्तर पर चल रही वॉर सिचुएशन यानी युद्ध के हालातों के कारण थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन उनकी सप्लाई चेन रुकी नहीं रहेगी.

बिजनेस वुमन के लिए यह समय स्वर्णिम है, उन्हें किसी पुराने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या अदालती मामले में बड़ी कानूनी जीत मिलने के योग हैं, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा. व्यापार में जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा पुराना घाटा पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:

नौकरीपेशा लोगों यानी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा; खासकर जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें अकेलेपन और फैमिली प्रेशर का सामना करना पड़ेगा. ऑफिस में सीनियर और जूनियर कोवर्कर्स आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे ऑफिशियल ट्रैवल के दौरान आपका मूड खराब हो सकता है, लेकिन वीकेंड तक ट्रांसफर, इंक्रीमेंट या प्रमोशन से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है. बेरोजगार लोगों यानी अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

करियर और शिक्षा:

जून महीने के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह हफ्ता अग्निपरीक्षा जैसा है, घर में चल रहे घरेलू कलह के कारण पढ़ाई या प्रैक्टिस पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग फोकस बनाए रखेंगे, वे कॉम्पिटिशन में पास होंगे और जो भटक गए, उन्हें फेल होना पड़ सकता है.

पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन:

फैमिली लाइफ और लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर भाई-बहनों से चल रहा पुराना झगड़ा किसी तीसरे की मध्यस्थता से पूरी तरह सुलझ जाएगा. संतान से कोई बड़ा सुख और सम्मान मिलेगा, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाएंगे.

स्वास्थ्य:

हेल्थ के मामले में जहां नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको आंखों में इन्फेक्शन और सिरदर्द परेशान कर सकता है, वहीं पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपकी पुरानी बीमारी में बड़ा सुधार होगा और आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र:

पॉलिटिशियन और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस वीक कोई बड़ी पोजीशन या नया पद मिल सकता है, जिससे समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा.

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