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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: बिजनेस में नई शुरुआत, नौकरी में गुड न्यूज, देखें मेष का साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: बिजनेस में नई शुरुआत, नौकरी में गुड न्यूज, देखें मेष का साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मेष राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस: वीक की स्टार्टिंग आपके लिए व्यापार में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रही है. अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो इस वीक आपके पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप स्थिति संभाल लेंगे.

पैतृक बिजनेस यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस में पिता या बड़े बुजुर्गों के सहयोग से बड़ा मुनाफा होगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, वे वैश्विक स्तर पर चल रही वॉर सिचुएशन यानी युद्ध के हालातों के कारण थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन उनकी सप्लाई चेन रुकी नहीं रहेगी.

बिजनेस वुमन के लिए यह समय स्वर्णिम है, उन्हें किसी पुराने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या अदालती मामले में बड़ी कानूनी जीत मिलने के योग हैं, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा. व्यापार में जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा पुराना घाटा पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों यानी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा; खासकर जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें अकेलेपन और फैमिली प्रेशर का सामना करना पड़ेगा. ऑफिस में सीनियर और जूनियर कोवर्कर्स आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे ऑफिशियल ट्रैवल के दौरान आपका मूड खराब हो सकता है, लेकिन वीकेंड तक ट्रांसफर, इंक्रीमेंट या प्रमोशन से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है. बेरोजगार लोगों यानी अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

करियर और शिक्षा:
जून महीने के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह हफ्ता अग्निपरीक्षा जैसा है, घर में चल रहे घरेलू कलह के कारण पढ़ाई या प्रैक्टिस पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग फोकस बनाए रखेंगे, वे कॉम्पिटिशन में पास होंगे और जो भटक गए, उन्हें फेल होना पड़ सकता है.

पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन:
फैमिली लाइफ और लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर भाई-बहनों से चल रहा पुराना झगड़ा किसी तीसरे की मध्यस्थता से पूरी तरह सुलझ जाएगा. संतान से कोई बड़ा सुख और सम्मान मिलेगा, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाएंगे.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के मामले में जहां नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको आंखों में इन्फेक्शन और सिरदर्द परेशान कर सकता है, वहीं पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपकी पुरानी बीमारी में बड़ा सुधार होगा और आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र:
पॉलिटिशियन और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस वीक कोई बड़ी पोजीशन या नया पद मिल सकता है, जिससे समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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