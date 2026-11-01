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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममेष साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: दीपावली पर नई नौकरी की सौगात, बिजनेस में बड़ा विस्तार और प्रॉपर्टी डील के योग; पढ़ें वीकली राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: दीपावली पर नई नौकरी की सौगात, बिजनेस में बड़ा विस्तार और प्रॉपर्टी डील के योग; पढ़ें वीकली राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: मेष राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में नई जॉब, बिजनेस की नई शुरुआत, मार्केटिंग टारगेट, संपत्ति खरीद और पारिवारिक खुशियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:11 PM (IST)
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मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदें, बड़े अवसर और त्योहार का भरपूर उल्लास लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही फेस्टिव सीजन की रौनक आपके दफ्तर और कारोबार में साफ तौर पर दिखने लगेगी. 

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लेकिन, तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए शुरुआत में थोड़ी अतिरिक्त भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी का तोहफा: जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें इस पावन दीपोत्सव के दौरान मनचाही नौकरी का ऑफर लेटर या जॉइनिंग से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को बड़ी कामयाबी: सेल्स और मार्केटिंग फील्ड से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है. त्योहार के इस माहौल में आप अपने कठिन टारगेट्स को समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख और प्रोत्साहन दोनों बढ़ेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

व्यापार की नई शुरुआत और विस्तार: अगर आप दिवाली के शुभ अवसर पर किसी नए प्रतिष्ठान की नींव रखने, नई दुकान का शुभारंभ करने या बिजनेस विस्तार के लिए नई भर्तियां (स्टाफ हायरिंग) करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद फलदायी साबित होगा.

शुरुआती अड़चनों के बाद बड़ा मुनाफा: सप्ताह के आरंभ में कुछ सामान्य व्यावसायिक रुकावटें या किसी मित्र से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण थोड़ी मायूसी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. वीकेंड आते-आते स्थितियां पूरी तरह संभल जाएंगी और कारोबार में उम्मीद से बेहतर आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बंपर खरीदारी और प्रॉपर्टी के सौदे: परिवार के साथ मिलकर फेस्टिव सीजन की जमकर खरीदारी होगी. रियल एस्टेट या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बेहतरीन डील्स फाइनल हो सकती हैं.

घर में मांगलिक माहौल: घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या उत्सव की रूपरेखा बनेगी. सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और गर्मजोशी बनी रहेगी.

सकारात्मक ऊर्जा और सामान्य सेहत: त्योहार की व्यस्तता के बावजूद मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. बस खान-पान में संयम रखें ताकि मौसमी और त्योहारी बदलाव से स्वास्थ्य पूरी तरह फिट बना रहे.

शुभ रंग: लाल और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 1 और 9

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और धनतेरस व दीपावली पर मां लक्ष्मी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाकर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:11 PM (IST)
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Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
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