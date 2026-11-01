मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदें, बड़े अवसर और त्योहार का भरपूर उल्लास लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही फेस्टिव सीजन की रौनक आपके दफ्तर और कारोबार में साफ तौर पर दिखने लगेगी.

लेकिन, तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए शुरुआत में थोड़ी अतिरिक्त भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी का तोहफा: जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें इस पावन दीपोत्सव के दौरान मनचाही नौकरी का ऑफर लेटर या जॉइनिंग से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को बड़ी कामयाबी: सेल्स और मार्केटिंग फील्ड से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है. त्योहार के इस माहौल में आप अपने कठिन टारगेट्स को समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख और प्रोत्साहन दोनों बढ़ेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

व्यापार की नई शुरुआत और विस्तार: अगर आप दिवाली के शुभ अवसर पर किसी नए प्रतिष्ठान की नींव रखने, नई दुकान का शुभारंभ करने या बिजनेस विस्तार के लिए नई भर्तियां (स्टाफ हायरिंग) करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद फलदायी साबित होगा.

शुरुआती अड़चनों के बाद बड़ा मुनाफा: सप्ताह के आरंभ में कुछ सामान्य व्यावसायिक रुकावटें या किसी मित्र से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण थोड़ी मायूसी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. वीकेंड आते-आते स्थितियां पूरी तरह संभल जाएंगी और कारोबार में उम्मीद से बेहतर आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बंपर खरीदारी और प्रॉपर्टी के सौदे: परिवार के साथ मिलकर फेस्टिव सीजन की जमकर खरीदारी होगी. रियल एस्टेट या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बेहतरीन डील्स फाइनल हो सकती हैं.

घर में मांगलिक माहौल: घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या उत्सव की रूपरेखा बनेगी. सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और गर्मजोशी बनी रहेगी.

सकारात्मक ऊर्जा और सामान्य सेहत: त्योहार की व्यस्तता के बावजूद मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. बस खान-पान में संयम रखें ताकि मौसमी और त्योहारी बदलाव से स्वास्थ्य पूरी तरह फिट बना रहे.

शुभ रंग: लाल और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 1 और 9

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और धनतेरस व दीपावली पर मां लक्ष्मी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाकर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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