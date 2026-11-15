ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममेष साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: विदेश से लाभ, टारगेट पूरा और घर में गूंजेगी शहनाई

मेष साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: विदेश से लाभ, टारगेट पूरा और घर में गूंजेगी शहनाई

Aries Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए इस सप्ताह विदेश से जुड़े कामों में लाभ, सरकारी नौकरी, विवाह के योग और पारिवारिक स्थिति.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदों और उपलब्धियों की सौगात लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, जिसका सीधा असर आपके काम और निजी जीवन पर दिखाई देगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Tulsi Vivah 2026: घर पर ऐसे कराएं तुलसी-शालिग्राम विवाह, यहां देखें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट और आसान विधि
Tulsi Vivah 2026: कब है तुलसी विवाह? जानें शुभ मुहूर्त, मंडप सजाने का तरीका और पूजा की पूरी सामग्री
धर्म
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: घाटों की रौनक और छठी मैया के गीत... इन खास शुभकामना संदेशों के साथ अपनों के लिए मंगलमय बनाएं छठ महापर्व!
धर्म
Chhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय
Chhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय
धर्म
Dev Deepawali 2026: चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी
चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी

करियर से लेकर परिवार तक, कई मोर्चों पर आपको सकारात्मक बदलाव और खुशखबरी मिल सकती है.

करियर और नौकरी (Career & Job)

टारगेट पूरा होने से बढ़ेगी साख: मार्केटिंग और फील्ड जॉब से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा. आप अपनी मेहनत और समझदारी से कठिन टारगेट्स को समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे दफ्तर में सीनियर्स आपकी खुलकर तारीफ करेंगे.

सरकारी नौकरी और क्रिएटिव फील्ड में सफलता: सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है, किसी महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस या शुभ सूचना के मिलने की प्रबल संभावना है. वहीं, कला, संगीत और खेल जगत से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर समाज में एक अलग और खास पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

विदेशी कारोबार से होगा बड़ा मुनाफा: अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा है या आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आपको उम्मीद से बढ़कर आर्थिक लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे. इसके अलावा, ट्रैवलिंग और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को भी अच्छा मुनाफा होगा.

वित्तीय प्रबंधन पर दें ध्यान: सामान्य व्यापार में कुछ तकनीकी अड़चनें सामने आ सकती हैं. इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने पुराने लोन क्लियर करने और पैसों के सही मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा. सूझबूझ से लिए गए आर्थिक फैसले आपकी स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्य और विवाह के योग: पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद खुशनुमा रहने वाला है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ या शुभ अनुष्ठान की रूपरेखा तेजी से बनेगी. किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है. घर के अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे पूरे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा.

प्रेम जीवन और शिक्षा में निखार: जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ मूवी, डिनर या किसी पार्टी में जाने का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्तों में नई ताजगी और मिठास घुलेगी. वहीं, छात्रों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ है पढ़ाई में मन लगेगा और करियर के नए दरवाजे खुलेंगे.

सेहत के प्रति रहें सजग: काम और पारिवारिक व्यस्तता के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और संतुलित खान-पान अपनाएं, ताकि आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान बने रहें.

शुभ रंग: लाल और सुनहरा
शुभ अंक: 1 और 8

साप्ताहिक अचूक उपाय:
इस सप्ताह प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा जरूरतमंदों को लाल फल दान करें. इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Tulsi Vivah 2026: घर पर ऐसे कराएं तुलसी-शालिग्राम विवाह, यहां देखें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट और आसान विधि
Tulsi Vivah 2026: कब है तुलसी विवाह? जानें शुभ मुहूर्त, मंडप सजाने का तरीका और पूजा की पूरी सामग्री
धर्म
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: घाटों की रौनक और छठी मैया के गीत... इन खास शुभकामना संदेशों के साथ अपनों के लिए मंगलमय बनाएं छठ महापर्व!
धर्म
Chhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय
Chhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय
धर्म
Dev Deepawali 2026: चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी
चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget