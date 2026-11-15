मेष साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: विदेश से लाभ, टारगेट पूरा और घर में गूंजेगी शहनाई

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदों और उपलब्धियों की सौगात लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, जिसका सीधा असर आपके काम और निजी जीवन पर दिखाई देगा.

करियर से लेकर परिवार तक, कई मोर्चों पर आपको सकारात्मक बदलाव और खुशखबरी मिल सकती है.

करियर और नौकरी (Career & Job)

टारगेट पूरा होने से बढ़ेगी साख: मार्केटिंग और फील्ड जॉब से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा. आप अपनी मेहनत और समझदारी से कठिन टारगेट्स को समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे दफ्तर में सीनियर्स आपकी खुलकर तारीफ करेंगे.

सरकारी नौकरी और क्रिएटिव फील्ड में सफलता: सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है, किसी महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस या शुभ सूचना के मिलने की प्रबल संभावना है. वहीं, कला, संगीत और खेल जगत से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर समाज में एक अलग और खास पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

विदेशी कारोबार से होगा बड़ा मुनाफा: अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा है या आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आपको उम्मीद से बढ़कर आर्थिक लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे. इसके अलावा, ट्रैवलिंग और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को भी अच्छा मुनाफा होगा.

वित्तीय प्रबंधन पर दें ध्यान: सामान्य व्यापार में कुछ तकनीकी अड़चनें सामने आ सकती हैं. इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने पुराने लोन क्लियर करने और पैसों के सही मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा. सूझबूझ से लिए गए आर्थिक फैसले आपकी स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्य और विवाह के योग: पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद खुशनुमा रहने वाला है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ या शुभ अनुष्ठान की रूपरेखा तेजी से बनेगी. किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है. घर के अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे पूरे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा.

प्रेम जीवन और शिक्षा में निखार: जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ मूवी, डिनर या किसी पार्टी में जाने का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्तों में नई ताजगी और मिठास घुलेगी. वहीं, छात्रों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ है पढ़ाई में मन लगेगा और करियर के नए दरवाजे खुलेंगे.

सेहत के प्रति रहें सजग: काम और पारिवारिक व्यस्तता के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और संतुलित खान-पान अपनाएं, ताकि आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान बने रहें.

शुभ रंग: लाल और सुनहरा

शुभ अंक: 1 और 8

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा जरूरतमंदों को लाल फल दान करें. इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

