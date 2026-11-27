Mesh Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और सावधानी का संगम लेकर आएगा, जहां आपकी सूझबूझ और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी बनेगी.

ग्रह स्थिति: इस माह सातवें भाव में शुक्र की शुभ स्थिति व्यापार और दांपत्य जीवन को मजबूती देगी, जबकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी व नवम भाव पर उनकी दृष्टि भाग्य का साथ दिलाएगी. वहीं, चौथे भाव में केतु, आठवें भाव में सूर्य और मंगल-गुरु की युति स्वास्थ्य व परिवार में थोड़ी सजगता की मांग कर रही है.

शनि का प्रभाव: शनि देव आपकी राशि से द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी. शनि की साढ़ेसाती के इस प्रभाव के चलते वाणी पर नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचना और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

खट्टे-मीठे अनुभव, साढ़ेसाती में रिश्तों पर दें ध्यान: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए खट्टे-मीठे अनुभवों से भरा रहेगा. एक ओर सातवें भाव के शुक्र पारिवारिक माहौल को खुशनुमा और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी ओर दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि (साढ़ेसाती का प्रभाव) के कारण कुछ घरेलू मामलों को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा.

सूझबूझ से संवरेंगे भाई-बहनों से रिश्ते: चौथे भाव में केतु के प्रभाव के चलते इस महीने भाई-बहनों की ओर से किसी बड़े सहयोग या लाभ की उम्मीद कम है. हालांकि, यदि आप धैर्य और अपनी समझदारी से काम लेंगे, तो आपसी मनमुटाव दूर होंगे और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत बनेंगे.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में उम्मीद से ज्यादा लाभ, जल्दबाजी से बचें: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना बेहद उत्साहजनक रहने वाला है. सातवें भाव में शुक्र की शुभ स्थिति के कारण कारोबार में उम्मीद से कहीं अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा, विशेषकर होटल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा. हालांकि, द्वादश भाव के शनि थोड़े नुकसान के संकेत दे रहे हैं, इसलिए अति-उत्साह में आकर कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें.

कार्यस्थल के विवादों से दूर रहकर करें फोकस: नौकरीपेशा जातकों को इस महीने ऑफिस की राजनीति और व्यर्थ के विवादों से खुद को पूरी तरह अलग रखना चाहिए. केवल अपने काम पर फोकस बनाए रखें, आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा. जो जातक अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

पढ़ाई में मेहनत लाएगी रंग, भाग्य का मिलेगा साथ: विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना एकाग्रता और परिश्रम का है. पंचम भाव में गुरु और आठवें भाव में सूर्य की स्थिति के बीच आपकी कड़ी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी. प्राइमरी स्कूल के छात्रों को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा, बस अपने सिलेबस पर ध्यान केंद्रित रखें.

करियर में उन्नति, प्रतियोगी छात्रों को थोड़ा इंतजार: नवम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से करियर के मोर्चे पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा और उन्नति के नए द्वार खुलेंगे. हालांकि, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाहे परिणाम के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है; इस समय अपने कमजोर विषयों को मजबूत करने पर ध्यान दें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

संवाद में बरतें सावधानी, सिंगल लोगों को मिलेगी खुशी: प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना मिला-जुला रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी भी तरह की हल्की या गलत बात (लूज टॉकिंग) करने से बचें. जो जातक सिंगल हैं, उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी खास व्यक्ति के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

लिव-इन और दांपत्य जीवन में बढ़ेगी नजदीकी: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी; खाली समय में पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है. वहीं, शादीशुदा जातकों के लिए यह महीना बेहद सुखद रहेगा, क्योंकि सातवें भाव के शुक्र जीवनसाथी के साथ प्रेम और यादगार पल बिताने के भरपूर अवसर देंगे.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

16 दिसंबर तक रहें सतर्क, त्वचा व आंखों का रखें ख्याल: सेहत के मामले में इस महीने आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. द्वादश भाव के शनि और मंगल-गुरु की युति स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव ला सकती है, वहीं आठवें भाव के सूर्य के कारण त्वचा (स्किन) और आंखों से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. 16 दिसंबर 2026 तक पेट और पैरों से संबंधित तकलीफ होने की आशंका है.

ब्लड प्रेशर और वाहन चलाने में बरतें सावधानी: मंगल के प्रभाव से रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए तनाव से दूर रहें और नियमित जांच कराते रहें. इसके अलावा, इस पूरे महीने वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें और यातायात नियमों का पालन करें.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: हरा (Green)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य प्रातः काल स्नान के उपरांत तांबे के लोटे में जल और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें.

प्रतिदिन शुद्ध मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शनि व मंगल के अशुभ प्रभाव शांत होंगे.

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