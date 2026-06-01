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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Rashifal June 2026: मेष वालों को मंगल-शनि का असर दिलाएगा सफलता या देगा कष्ट, देखें मासिक राशिफल

Mesh Rashifal June 2026: मेष वालों को मंगल-शनि का असर दिलाएगा सफलता या देगा कष्ट, देखें मासिक राशिफल

Mesh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए मेष जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 01 Jun 2026 11:00 AM (IST)
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Mesh June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना आपके लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगा लेकिन अपनी सूझ बुझ से सब कुछ ठीक करेंगे लेकिन, स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है. पारिवारिक सहयोग में कमी होगा, मन चंचल रहेगा लेकिन शनि द्वादश भाव में है तथा मंगल पहला भाव में है. परिवार में मांगलिक कार्य होंगे साथ ही वाहन की खरीदारी हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल ठीक रखे, मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार को लेकर चिंता बनेगी. मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, ग्राहक के साथ तालमेल ठीक रखे. शनि द्वादश भाव में है, व्यापार में निवेश करने से बचे नुकसान होगा. बुध सूर्य के साथ है, उधारी पैसा वापस मिल सकता है. नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा, अधिकारी के साथ तालमेल ठीक रखे. नए नौकरी की प्लान किए है सफलता मिलेगी.
  • शिक्षा और करियर: शिक्षा में उन्नति करेंगे. गुरु और सूर्य अच्छे स्थिति में है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें. करियर में उन्नति करेंगे. शनि द्वादश भाव में है, थोड़ी मेहनत करें सफलता मिलेगी. करियर में उन्नति होगी.
  • प्रेम जीवन: लव लाइफ में प्रसन्न रहेंगे. शुक्र अच्छे स्थिति में होने के कारण पार्टनर से सहयोग मिलेगा. हालांकि सूर्य और बुध की युति से दोनों के तालमेल ठीक रहेगा. लिविंग रिलेशन में हैं तो रिश्ता मजबूत बनेगा. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारी होने के कारण व्यस्त रहेंगे. सिंगल हैं तो सोशल मीडिया से नए मित्र जुड़ेंगे.
  • स्वास्थ्य: मंगल पहला भाव में है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा. खान-पान पर ध्यान दें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. आंख संबंधी दिक्कत बन सकती है.
  • लकी नंबर: 4
  • लकी कलर: संतरी
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनिवार को शनि देव का पूजन करें.

June 2026 Grah Gochar: जून में गुरु सहित 4 ग्रहों का गोचर, होंगे बड़े बदलाव, इन चार राशियों को होगा महालाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Jun 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026
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