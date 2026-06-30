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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Rashifal July 2026: मेष जुलाई राशिफल, बनेंगे सफलता के योग, पर ये 3 गलतियां बिगाड़ सकती हैं काम

Mesh Rashifal July 2026: मेष जुलाई राशिफल, बनेंगे सफलता के योग, पर ये 3 गलतियां बिगाड़ सकती हैं काम

Mesh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए मेष जुलाई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 30 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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Mesh July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना आपके लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन - मेष राशि वाले को जुलाई के महीने पारिवारिक जीवन साधरण तौर पर रहेगा ,दुसरे भाव के स्वामी पंचम भाव में केतु के साथ रहेगे दुसरे भाव में मंगल रहेगे,परिवार के सदस्य के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा ,एक दुसरे को सहयोग करेगे. लेकिन अपने आप पर नियंत्रण रखे ,विवाद बढ़ सकता है,चंद्रमा के बिच -बिच में सहयोग से अचानक से लाभ होगा और रिश्ता और मजबूत बनेगा.

व्यापार तथा नौकर - व्यापार में लापरवाही नहीं करे,ध्यान दे लाभ होगा ,बुध अच्छे स्थति में नहीं है बिजनेश में नए निवेश का प्लान नहीं करे नुकसान हो सकता है.लेकिन ऑनलाइन व्यापार कर रहे है उन्हें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है,नौकरी कर रहे है आपका परफॉर्मेंस अच्छे स्थति में रहेगा.गुरु का दृष्टी दशम भाव पर है अधिकारी के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा .27 जुलाई के बाद थोड़े परेशानी बन सकती है.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों को पढाई में ध्यान देना पड़ेगा,सूर्य तीसरे भाव में है राहु एकादश भाव में बैठे है अपने सिलेबस पर ध्यान दे,अगर परेशानी ज्यादा बन रही है अध्यापक से सलाह ले. उच्य शिक्षाकी पढाई की तैयारी कर रहे है इस माह मेहनत करे .करियर में ध्यान दे लापरवाही से दूर रहे नए नौकरी की प्लान कर रहे है.15 जुलाई के बाद योग बन रहा है ,

प्रेम जीवन - प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रह सकते है पार्टनर से बेवजह की बात नहीं करे प्रयास करे उन्हें प्रसन्न रखे, शुक्र से सहयोग मिलेगा पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान करे रिश्ता मजबूत बनेगा. सिंगल है प्रेम विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे,गुरु और शुक्र की युति की मदद मिलेगा लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त होंगे विशेषकर महिलाएं लव लाइफ में ध्यान रखे .

स्वास्थ्य - मेष राशि वाले को जुलाई में अपने स्वस्थ्य पर ध्यान रखे ,मंगल दुसरे भाव में है शनि की दृष्टी मंगल पर है विशेषकर वाहन चलाते समय ध्यान रखे चोट -चपेट की संभावना है,15 जुलाई के बाद गुरु अस्त होंगे ह्यूमिडिटी  कमजोर होगा,खान -पान पर ध्यान दे स्वस्थ्य में सुधार होगा .

लकी नंबर - 9   

लकी कलर - गुलाबी  

उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार को मसूर दाल का दान करे .

Aries July Horoscope 2026: मेष जुलाई मासिक राशिफल, लापरवाही से बिगड़ सकते हैं काम, इन गलतियों से बचें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026
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