Mesh July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना आपके लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन - मेष राशि वाले को जुलाई के महीने पारिवारिक जीवन साधरण तौर पर रहेगा ,दुसरे भाव के स्वामी पंचम भाव में केतु के साथ रहेगे दुसरे भाव में मंगल रहेगे,परिवार के सदस्य के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा ,एक दुसरे को सहयोग करेगे. लेकिन अपने आप पर नियंत्रण रखे ,विवाद बढ़ सकता है,चंद्रमा के बिच -बिच में सहयोग से अचानक से लाभ होगा और रिश्ता और मजबूत बनेगा.

व्यापार तथा नौकर - व्यापार में लापरवाही नहीं करे,ध्यान दे लाभ होगा ,बुध अच्छे स्थति में नहीं है बिजनेश में नए निवेश का प्लान नहीं करे नुकसान हो सकता है.लेकिन ऑनलाइन व्यापार कर रहे है उन्हें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है,नौकरी कर रहे है आपका परफॉर्मेंस अच्छे स्थति में रहेगा.गुरु का दृष्टी दशम भाव पर है अधिकारी के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा .27 जुलाई के बाद थोड़े परेशानी बन सकती है.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों को पढाई में ध्यान देना पड़ेगा,सूर्य तीसरे भाव में है राहु एकादश भाव में बैठे है अपने सिलेबस पर ध्यान दे,अगर परेशानी ज्यादा बन रही है अध्यापक से सलाह ले. उच्य शिक्षाकी पढाई की तैयारी कर रहे है इस माह मेहनत करे .करियर में ध्यान दे लापरवाही से दूर रहे नए नौकरी की प्लान कर रहे है.15 जुलाई के बाद योग बन रहा है ,

प्रेम जीवन - प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रह सकते है पार्टनर से बेवजह की बात नहीं करे प्रयास करे उन्हें प्रसन्न रखे, शुक्र से सहयोग मिलेगा पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान करे रिश्ता मजबूत बनेगा. सिंगल है प्रेम विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे,गुरु और शुक्र की युति की मदद मिलेगा लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त होंगे विशेषकर महिलाएं लव लाइफ में ध्यान रखे .

स्वास्थ्य - मेष राशि वाले को जुलाई में अपने स्वस्थ्य पर ध्यान रखे ,मंगल दुसरे भाव में है शनि की दृष्टी मंगल पर है विशेषकर वाहन चलाते समय ध्यान रखे चोट -चपेट की संभावना है,15 जुलाई के बाद गुरु अस्त होंगे ह्यूमिडिटी कमजोर होगा,खान -पान पर ध्यान दे स्वस्थ्य में सुधार होगा .

लकी नंबर - 9

लकी कलर - गुलाबी

उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार को मसूर दाल का दान करे .

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