हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों का बिगड़ेगा बजट, बिजनेस को लेकर सावधानी बरतें

Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों का बिगड़ेगा बजट, बिजनेस को लेकर सावधानी बरतें

Mesh Horoscope 2026: साल 2026 में गुरु, राहु-केतु सहित ग्रहों का गोचर होगा. ऐसे में राशियों पर हेल्थ, एजुकेशन, लव और मैरिड लाइफ पर इसका असर देखने को मिलेगा. जानें मेष राशि के लिए 2026 कैसे रहेगा.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Updated at : 31 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Mesh Horoscope 2026: 2025 के फाइनेंशियल ईयर के बाद, यह साल आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल रिलीफ लेकर आएगा. पिछले साल आपने करियर में जो भी नया डायमेंशन शुरू किया था, उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट इस साल से दिखना शुरू हो जाएगा. धीरे-धीरे आपकी लाइफ में मेंटल पीस भी वापस आने लगेगी.

पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पेंडिंग मामला इस साल पॉज़िटिव टर्न ले सकता है. अगर आपकी दशा सपोर्टिव रही, तो वह प्रॉपर्टी आपके नाम भी हो सकती है. वर्कप्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आपका बॉस आपको फेवर भी कर सकता है.

खर्चे रहेंगे, लेकिन इस साल वे काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे और ज़्यादातर राइट कॉज़ के लिए होंगे. फाइनेंशियली, लोगों के लिए हालात पहले से ही थोड़े टफ चल रहे हैं. पिछले करीब एक साल से आप टाइट बजट मैनेज कर रहे हैं और यह सिचुएशन कुछ समय और चल सकती है.

सिर्फ़ एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिज़नेस शुरू करने से बचें. जुपिटर का थर्ड हाउस में होना और राहु का इलेवन्थ हाउस में ट्रांज़िट आपको इसके लिए पुश कर सकता है, लेकिन अभी जल्दबाज़ी ठीक नहीं है. हाँ, यह ज़रूर मानिए कि बिज़नेस आपकी डेस्टिनी में है, बस सही समय आने पर.

इस साल अपने रिलेटिव्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए रखना सीखें. जो लोग करंट सिटी से शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे या लंबे समय से ट्रांसफर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए जुपिटर का जेमिनी में ट्रांज़िट यह पॉसिबल बना सकता है, बशर्ते दशा भी सपोर्ट करे.

Education: मेष राशि या लग्न वाले बच्चों का एकेडेमिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा. उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और 2026 में एल्डर्स और टीचर्स के प्रति कुछ ओबीडियंस भी देखने को मिलेगी.

Marriage: May तक जुपिटर की फिफ्थ आस्पेक्ट मैरिज हाउस पर रहने से कपल्स के बीच चल रही टेंशन धीरे-धीरे कम होगी. जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, उन्हें 2026 में अच्छे प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं, लेकिन मैरिज तभी होगी जब दशा सपोर्ट करेगी.

साल के फर्स्ट हाफ में फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए पेशेंस और टैक्टफुल अप्रोच ज़रूरी है. केतु का फिफ्थ हाउस (लव और रोमांस) में ट्रांज़िट और जुपिटर का उससे ट्वेल्थ हाउस में होना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकता है, जो आपकी लॉन्ग-टर्म रिलेशनशिप को नुकसान पहुँचा सकता है.

Health: अक्टूबर और नवंबर के आसपास कोई फैमिली मैटर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, बाकी साल हेल्थ सामान्य रहेगी। अपने ब्लड प्रेशर पर खास ध्यान दें, खासकर साल के सेकंड हाफ में जब राशि लॉर्ड और एइथ लॉर्ड मार्स डिबिलिटेटेड होगा। अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी तरह की एडिक्शन इस दौरान ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है, इसलिए सेल्फ-कंट्रोल बहुत ज़रूरी है.

उपाय -  रोजाना दुर्वा अर्पित करें और गणपति की प्रार्थना करें.

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का टाइम बदला, अब रात में नहीं इस समय निकलेंगे महाराज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Published at : 31 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Guru Gochar 2026 Aries Horoscope 2026 Rahu Gochar 2026 Ketu Gochar 2026 Mesh Rashifal 2026
