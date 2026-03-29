Meen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि की वर्किंग वुमेन को मिल सकती है गुड न्यूज, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Meen Weekly Rashifal 29 March to 4 April 2026: मीन राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Meen Weekly Rashifal 29 March to 4 April 2026: मीन राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग आध्यात्मिक शांति और वित्तीय लाभ का है. बिजनेस में आपके अंतर्मन की आवाज आपको सही निवेश की सलाह देगी.
- 'टैरिफ' में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे निपटने में सक्षम रहेंगे.
- पार्टनरशिप में आप बहुत ही सहयोगी और दयालु रहेंगे, जिससे बिजनेस स्मूथ चलेगा.
- जॉब में आपको किसी चैरिटी या सोशल प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिल सकता है.
- आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है.
- व्यापारियों के लिए यह समय मध्यम लाभ देने वाला है, खासकर यदि आप नए विचारों को अपनाते हैं.
- वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना आसान होगा. नई गुड न्यूज मिल सकती है.
- विदेश में कार्यरत लोगों को घर से जुड़ी अच्छी खबर या संपत्ति मिलने के योग हैं.
- स्टूडेंट्स के लिए यह वीक कल्पना शक्ति और रचनात्मक लेखन का है. आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन अपनी कला के माध्यम से शांति और संदेश फैलाएंगे.
- परिवार में शांति और सद्भाव बना रहेगा, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं. लव लाइफ में आप थोड़े भावुक और रोमांटिक रहेंगे.
- अन मैरिड पर्सन के लिए किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में साथी मिल सकता है.
- सिंगल जातकों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
- मैरिड लाइफ में प्रेम और सम्मान की अधिकता रहेगी. सेहत के मामले में आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बस पैरों की मालिश और ध्यान का सहारा लें.
- आपकी विनम्रता ही आपकी सफलता का राज है.
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