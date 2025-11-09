Pisces Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): मीन राशि यह सप्ताह धीरे-धीरे भाग्य वृद्धि वाला रहेगा, धन और रिश्तों में स्थिरता प्राप्त होगा!
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.
Meen Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए सामान्य शुरुआत लेकर आएगा. वीक की शुरुआत में हालात स्थिर रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे कारोबार और रोजगार में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे. मिड वीक में नए योजनाओं और अवसरों से जुड़ने का मौका मिलेगा. शासन-सत्ता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उनकी मदद से पुरानी समस्याओं का समाधान संभव होगा.
बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में धीमी गति के बावजूद लाभ की संभावना है. मार्केट में निवेश सोच-समझकर करें. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं, और विरोधी सुलह या समझौते के लिए कदम उठा सकते हैं. संचित धन में वृद्धि और नए आय के स्रोत उभरेंगे.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अनुकूलता बनी रहेगी. एम्प्लॉइज को नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियों के माध्यम से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं. मेहनत और समर्पण से वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
घर में प्रियजन के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. सिंगल जातकों का आकर्षण विपरीत लिंग की ओर बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर बनेंगे और यात्रा या पिकनिक की योजना सफल रहेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं का समय मनोरंजन में बीतेगा, इसलिए पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना आवश्यक है. योजनाओं में फोकस और अनुशासन सफलता दिलाएगा.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी थकान और तनाव से बचें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और फल तथा दूध का भोग लगाएं.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में बढ़ोतरी की संभावना है?
A1: हां, मेहनत और समय पर कार्य पूर्ण करने से प्रमोशन या सराहना के योग हैं.
Q2: बिज़नेस में निवेश सुरक्षित रहेगा?
A2: हां, सोच-समझकर और लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करें.
Q3: स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या हो सकती है?
A3: नहीं, बस थकान और तनाव से बचें.
Q4: प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत संभव है?
A4: हां, सिंगल जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है.
Q5: परिवार में विवाद की संभावना है?
A5: नहीं, संयम और समझदारी से माहौल सुखद बना रहेगा.
