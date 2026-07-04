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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मीन राशि वालों के लिए बड़ा अलर्ट! इस सप्ताह एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किलें

Meen Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मीन राशि वालों के लिए बड़ा अलर्ट! इस सप्ताह एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किलें

Meen Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 09:00 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों के साथ-साथ सीख देने वाला भी साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होगी. सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों पर अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ने की संभावना रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग समय पर नहीं मिलने के कारण कुछ कार्यों में देरी हो सकती है. ऐसे समय में किसी पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता और अनुभव पर भरोसा करना बेहतर रहेगा.

यदि आप नई नौकरी, पदोन्नति या स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं, तो जल्दबाजी करने की बजाय सही अवसर का इंतजार करें. कार्यस्थल पर विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने का प्रयास करें. अनावश्यक विवाद या कार्यालय की राजनीति से दूरी बनाकर रखना आपके हित में रहेगा.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रहा है. किसी भी नई योजना, साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. अपनी जमा पूंजी केवल भरोसेमंद और लाभदायक योजनाओं में ही निवेश करें. यदि आप जोखिम उठाने से बचेंगे और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, तो सप्ताह के अंत तक धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. पुराने ग्राहकों और अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. आय सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है. किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश या जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक निर्णय से बचें. यदि आप लंबे समय की योजना बनाकर धन का निवेश करेंगे, तो भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने और बचत पर ध्यान देने से आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.

शिक्षा और प्रतियोगिता

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अधिक मेहनत की मांग करेगा. पढ़ाई में मन कम लगेगा और ध्यान बार-बार दूसरी गतिविधियों की ओर भटक सकता है. ऐसे में समय का सही प्रबंधन और नियमित अध्ययन बेहद जरूरी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. शिक्षकों और अभिभावकों की सलाह का पालन करने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे, तो सप्ताह के अंत तक स्थिति में सुधार महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी प्रियजन के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी. परिवार के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो, तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें. अपने से बड़ों या शुभचिंतकों की सलाह को नजरअंदाज न करें. विवाहित जातकों को भी जीवनसाथी के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आपसी विश्वास और समझदारी से रिश्तों में आने वाली चुनौतियों को आसानी से दूर किया जा सकेगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और कार्यों का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी तथा एकाग्रता बढ़ेगी. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास भी पहले की अपेक्षा मजबूत होगा. धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही इस सप्ताह आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Meen Saptahik Rashifal 2026
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